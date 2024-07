Dorival está seguro no Brasil apesar da eliminação na Copa América, diz presidente da FA

Dorival Júnior permanecerá no comando do Brasil pelo menos até a Copa do Mundo de 2026, apesar da eliminação precoce da seleção na Copa América, disse o presidente da federação de futebol do país, Ednaldo Rodrigues.

Dorival foi criticado após a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa América para o Uruguai no sábado.

O Brasil não conseguiu impressionar no torneio e venceu apenas um dos jogos da fase de grupos antes de perder por 4 a 2 na disputa de pênaltis contra o Uruguai, que jogou com 10 jogadores, no sábado, após um empate por 0 a 0.

“Em dois meses, temos as eliminatórias para a Copa do Mundo, e o plano é continuar [with Dorival]”, disse Rodrigues à ESPN Brasil.

“Este é um ciclo de Copa do Mundo, e ele e sua comissão técnica entendem o que precisa ser consertado. Dorival está ciente do que deu errado. É assim que um time vencedor é construído.”

Dorival assumiu “total responsabilidade” pela eliminação de sua equipe, mas acrescentou que este grupo “tem muito espaço para crescer, evoluir e melhorar”.

Rodrigues concordou que o treinador precisava de mais tempo para implementar suas ideias.

Dorival deve continuar como técnico do Brasil, apesar da eliminação da seleção nas quartas de final. Kevork Djansezian/Getty Images

“Queríamos vencer [the Copa América]mas também sabemos que este é o começo do trabalho com um novo grupo”, disse ele. “Há jogadores jovens que estão chegando agora e então sabíamos disso também.”

O Brasil venceu a Copa América pela última vez em 2019 e sofreu uma derrota em casa por 1 a 0 para a Argentina na final, dois anos depois.

O Seleção também caiu nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022.

Eles entraram no torneio nos Estados Unidos sem o maior artilheiro de todos os tempos do país, Neymar, lesionado devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior, e após um início extremamente decepcionante nas eliminatórias da Copa do Mundo da CONMEBOL.

O Brasil está na sexta colocação na classificação, depois de vencer apenas duas das seis partidas pelas eliminatórias e sofrer três derrotas, resultados que levaram à nomeação de Dorival em janeiro.

Sua equipe retoma a campanha das eliminatórias para a Copa do Mundo em casa, contra o Equador, em 4 de setembro.