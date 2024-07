Dos jogos do Pro Bowl às Olimpíadas, o futebol americano de bandeira atrai jogadores da NFL

(Este artigo foi publicado originalmente em 3 de fevereiro de 2024. O NFL FLAG Championships acontecerá de sexta a domingo no Pro Football Hall of Fame em Canton, Ohio, com todos os jogos exibidos nas plataformas ESPN e NFL. Clique aqui para uma programação completa.)

ORLANDO, Flórida — Enquanto o maior grupo de jogadores de futebol americano do mundo se reunia sob o sol da Flórida, você poderia esperar que a busca pelo Troféu Lombardi estivesse em primeiro lugar.

Mas com o flag football agora incluído nos Jogos Pro Bowl, e com a tão aguardada inclusão do flag football masculino e feminino nos Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028, que tal uma medalha de ouro?

“Eu preferiria ter o Lombardi, mas estou bem com a medalha de ouro”, disse o recebedor do Dallas Cowboys, CeeDee Lamb.

Os jogos de futebol americano de bandeira no domingo podem decidir o vencedor dos Jogos Pro Bowl (15h às 18h, horário do leste dos EUA, ao vivo na ESPN, ABC, ESPN+).

A ideia de jogadores da NFL participarem de um time olímpico de flag football foi bem recebida entre os Pro Bowlers esta semana, semelhante à reação dos jogadores da NBA quando a participação olímpica foi aberta aos jogadores profissionais de basquete americanos em 1992.

“Isso é muito importante”, disse o safety do Atlanta Falcons, Jessie Bates III, que teve seis interceptações, o recorde da carreira, em 2023. “O esporte do futebol mudou minha vida e a de muitos outros caras. Eu definitivamente [like to play]se eu aprender a puxar uma bandeira.”

O recebedor do Buffalo Bills, Stefon Diggs, disse que seria “cem por cento” a favor de jogar: “O futebol americano de bandeira deve ser apreciado”, disse ele. “Nem mesmo apenas os homens, mas podemos envolver as mulheres também. Elas vêm assumindo o flag há muito tempo.

“É uma oportunidade perfeita para que todos pratiquem um esporte, representem a América como um todo e, quem sabe, ganhem uma medalha de ouro.”

A conversa levanta outra questão: ao montar um time olímpico de futebol americano com jogadores da NFL, quais jogadores estariam entre os primeiros escolhidos?

“Minha primeira escolha seria Tyreek Hill”, disse o cornerback Jalen Ramsey, companheiro de equipe de Hill em Miami. “Ninguém pode igualar essa velocidade em 7 contra 7. Você não pode realmente pressionar [in flag]. Você não vai conseguir pôr as mãos nele. Ele vai ter um dia de campo.”

Hill era uma escolha popular entre seus colegas, inclusive por seu próprio quarterback, Tua Tagovailoa.

“Como você persegue um cara como esse”, disse Tagovailoa. “Quero dizer, ele está correndo para todo lado. Conjunto de habilidades perfeito. Ele torna isso difícil.”

A velocidade e a elusividade de Hill são inegáveis. De acordo com a Next Gen Stats, Hill produziu três das 10 maiores velocidades registradas por jogadores nesta temporada. Ele empatou com Lamb na maioria das recepções de 20 jardas ou mais na NFL (29) e tem 148 dessas recepções desde que entrou na liga em 2016 — mais do que qualquer jogador.

Hill estará em campo para os jogos de domingo no Camping World Stadium.

Tyreek Hill e Sauce Gardner são duas estrelas da NFL cujas habilidades podem ser mais úteis no flag football. Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Esportes

Mas o seu não foi o único nome a surgir com frequência. Outra escolha popular: o quarterback do Baltimore Ravens, Lamar Jackson.

O fato de que os quarterbacks podem ser atacados no flag football, o que lhes dá a habilidade de correr por jardas, fez do escorregadio Jackson uma opção natural.

“Depois de ouvir algumas das regras e como você pode apressar o passador, você tem que ir com Lamar”, disse o quarterback do Tampa Bay Buccaneers, Baker Mayfield. “Os caras têm que acompanhá-lo.”

Bates disse: “Você não pode ter alguém que vai ser apenas uma estátua lá atrás. Você tem que ter alguém que possa se mover. Lamar provavelmente seria minha escolha número 1, porque se você tiver um corredor, você pode decolar.”

O futebol, no entanto, inclui duas unidades — ataque e defesa. Então, deixe para um jogador defensivo defender o seu próprio.

O defensive tackle do Indianapolis Colts, DeForest Buckner, olhou ao redor durante o treino de sexta-feira de manhã e ficou impressionado com o talento defensivo que o cercava.

“Vamos lá, cara”, ele disse. “Temos Sauce [Gardner]Denzel Ward, os linebackers como Fred Warner. Para ser honesto, sinto que nem seria um desafio. Poderíamos dominar as Olimpíadas.”

Ou talvez não.

O futebol americano de bandeira é um animal à parte, como as estrelas da NFL aprenderam durante seu curso intensivo na sexta-feira. As verdadeiras estrelas do futebol americano de bandeira estavam à disposição para ajudar na transição dos jogadores da NFL, já que este é apenas o segundo ano em que o futebol americano de bandeira é jogado no Pro Bowl.

Acontece que muitas coisas no futebol americano não se aplicam à bandeira.

“Eu discuti movimentos de quadril, mergulhos, puxar bandeiras, porque muitos caras não entendem”, disse Darrell “Housh” Doucette, um quarterback da seleção masculina de futebol dos EUA.

“É claro que alguns dos [defensive backs] não entendi que você não pode bloquear [receivers]. Eles ficaram tipo, ‘Espera aí, então como eu posso cobrir?’ Essa é uma das principais coisas com as quais a defesa luta: saber que eles não podem colocar as mãos nas pessoas.”

Mas há alguns elementos do futebol americano que são transferidos perfeitamente, disse Madison Fulford, uma recebedora da seleção feminina de futebol dos EUA.

“Ótima rota de corrida”, ela disse. “Para os recebedores, é um pouco mais fácil converter. Você está apenas em campo aberto. Você não precisa se preocupar com o congestionamento — nada disso. Você está apenas fazendo as coisas funcionarem em campo aberto. Como um DB, acho que o que funciona melhor é focar no [receiver’s] quadril. O quadril nunca vai mudar.”

No final, há um aspecto que a NFL e os jogadores de bandeira têm em comum, algo que pode, em última análise, permitir que os jogadores da NFL tenham sucesso na forma alterada de seu jogo.

“Eu gosto de competição”, disse Lamb. “Estou aqui para competir. Não tenho medo de ninguém. Eu quero isso. É divertido.”

Michael DiRocco, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.