Doug Gottlieb da Fox Sports critica duramente a prontidão de Bronny James para a NBA

Eoug Gottlieb, um apresentador de rádio da Fox Sports e treinador de basquete universitário pela primeira vez, recentemente fez alguns comentários controversos sobre Bronny James, filho do astro da NBA LeBron James. Gottlieb expressou sua crença de que Bronny não seria capaz de começar pela University of Wisconsin-Green Bay, afirmando:

“Ele competiria para começar, mas, embora eu goste de como ele movimenta a bola e defende, ele não seria meu ponto forte, e minhas alas são maiores e, sem vê-lo conosco, acho que seria difícil para ele começar, para ser sincero.”

Los Angeles Lakers pedem a Bronny James para anunciar escolha do draft da NBA

Os comentários de Gottlieb provocaram debate e críticas. Enquanto alguns podem ver suas observações como simplesmente uma demonstração de lealdade ao seu novo time e jogadores, outros veem isso como uma afirmação bastante ousada. Vale a pena notar que Bronny está atualmente jogando na NBA, com o Los Angeles Lakers, e nunca terá a oportunidade de vestir a camisa do Winsconsin-Green Bay. Esse fato pode ter influenciado as declarações de Gottlieb.

Comentários de Gottlieb reacendem debate em meio aos problemas da NBA Summer League

No entanto, é importante considerar o contexto em que esses comentários foram feitos. Bronny tem sido criticado por seu desempenho durante a Summer League, arremessando apenas 23% do campo e falhando em fazer uma única cesta de três pontos com o uniforme do Lakers. Isso levantou questões sobre sua prontidão para o nível profissional, especialmente após assinar um contrato multimilionário como a 55ª escolha geral no Draft da NBA.

Por outro lado, Gottlieb está assumindo um programa de basquete universitário que tem enfrentado dificuldades nos últimos anos, com Wisconsin-Green Bay não participando do Torneio da NCAA desde 2016. Apesar de perder seu artilheiro da temporada passada, Gottlieb parece ter confiança nos jogadores que já estão no sistema, acreditando que eles são mais adequados para começar do que Bronny.

É evidente que Bronny e Gottlieb estão enfrentando seus próprios desafios. Enquanto Bronny está se ajustando às demandas do basquete profissional, Gottlieb está navegando pelas responsabilidades de treinar um time universitário pela primeira vez. Seus comentários podem ter levantado sobrancelhas, mas devem ser vistos no contexto de sua nova função de treinador e do escrutínio contínuo do desempenho de Bronny. Só o tempo dirá como ambos se sairão em seus respectivos empreendimentos.