Dovbyk, do Girona, acerta termos com o Atlético de Madrid – fontes

O atacante do Girona Artem Dovbyk concordou com os termos pessoais e deu sinal verde para se juntar ao Atlético de Madrid, disseram fontes à ESPN.

No entanto, os dois clubes ainda não chegaram a um acordo para a transferência de Dovbyk para o estádio Metropolitano.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

O Girona quer que a cláusula de rescisão de € 40 milhões (US$ 43,4 milhões) do jogador seja cumprida, enquanto o Atlético tenta convencê-los a reduzir o preço pedido na esperança de concluir o acordo nos próximos dias.

O ucraniano foi o artilheiro da LaLiga na temporada passada, com 24 gols, e o jogador de 27 anos busca dar um grande passo em sua carreira após ajudar o Girona a se classificar para a Liga dos Campeões.

Fontes disseram à ESPN que a ânsia do jogador em se juntar ao Rojiblancos ajudou a facilitar as negociações entre os clubes.

Dovbyk seria o substituto do falecido Álvaro Morata, que se juntou ao Milan no início desta semana.

Artem Dovbyk jogou pelo Girona em um amistoso de pré-temporada em 20 de julho. Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Fontes disseram à ESPN que o Atlético ainda está tentando contratar Julián Álvarez e tem mantido negociações para atrair o atacante do Manchester City para a Espanha.

No entanto, o Atlético sabe que terá que esperar, já que o City provavelmente não tomará uma decisão sobre o futuro do argentino antes dos últimos dias da janela de transferências.

O Atlético também está esperando para anunciar a contratação do zagueiro da Real Sociedad, Robin Le Normand.

O clube já acertou os termos pessoais com o espanhol e fontes disseram à ESPN que os dois clubes também chegaram a um acordo para a transferência do jogador.

O Atlético quer fortalecer seu meio-campo na janela de transferências de verão após a saída de Saúl Ñíguez para o Sevilla.

Entre os candidatos o Rojiblancos estão considerando Conor Gallagher, do Chelsea, e Mikel Merino, da Real Sociedad. Fontes disseram à ESPN que, dos dois, Gallagher, 24, é o mais bem posicionado para se juntar ao Atlético.

O internacional inglês ficou impressionado com o feedback positivo dado ao Atlético pelo compatriota Kieran Trippier, que jogou pelo clube de Madrid por duas temporadas completas.

No entanto, o preço pedido pelo Chelsea de € 40 milhões deve complicar as negociações entre os clubes. O clube do oeste de Londres está disposto a se livrar de Gallagher, mas uma taxa potencialmente alta sufocou o interesse do Aston Villa e do Tottenham Hotspur no passado.

Merino continua sendo a escolha preferida de Simeone, de acordo com fontes, já que o espanhol não precisaria de tempo para se adaptar à LaLiga como Gallagher.

O Atlético enfrenta concorrência por Merino, com Barcelona e Arsenal monitorando o jogador de perto.

As negociações também serão difíceis devido à cláusula de rescisão de € 60 milhões de Merino com a Real Sociedad.

O Atlético, por sua vez, ainda não recebeu uma oferta formal por João Félix. O ponta português passou a última temporada emprestado ao Barcelona.

Fontes disseram à ESPN que o Aston Villa manifestou interesse no jogador.

Informações de James Olley, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.