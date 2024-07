Dr. Fauci minimiza os ferimentos de Donald Trump após tentativa de assassinato

Donald Trump ex-czar da COVID Antonio Fauci não pensa muito no ferimento de bala que o candidato presidencial republicano sofreu durante sua tentativa de assassinato.

Na verdade, Fauci chamou a lesão na orelha direita de Trump de “superficial” durante uma entrevista na televisão na sexta-feira com o apresentador da CNN. Lobo Blitzer .

Confira o vídeo … Wolf começou perguntando a Fauci o que mais o público precisava saber sobre os ferimentos de Trump depois que ele foi baleado em seu comício de campanha na Pensilvânia no fim de semana passado.

Fauci disse, com base no relatório do médico examinador, que ele acha que Trump está bem em termos de saúde devido à maneira como Donald tem perambulado desde o ataque. Fauci acrescentou… “Parece que foi um ferimento superficial na orelha, e só.”