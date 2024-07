Dr. Terry Dubrow diz que Trump pode precisar de cirurgia de ‘peças faltantes’ para lesão no ouvido

TMZ. com

Dr. Terry Dubrow está dando sua opinião de especialista Donald Trump orelha ferida – falando sobre que tipo de cirurgia ele pode precisar… o que pode ser mais feio do que muitos pensavam.

Conversamos com a estrela de “Botched” na terça-feira – que também é cirurgião plástico – e ele nos contou dependendo de quanto tecido foi arrancado pelo impacto da bala de alta velocidade após a tentativa de assassinato … Trump pode precisar de uma cirurgia de “peças faltantes”.

Ele nos conta que essa cirurgia reconstrutiva é complexa… e considerando o fraco suprimento sanguíneo do ouvido, as chances de infecção são bastante altas. Ele também explica onde os médicos podem pegar tecido do corpo de Trump para potencialmente costurar em sua orelha… e é bastante complicado!