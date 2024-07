Draft da MLB 2024: Por que os melhores jogadores podem não ser os primeiros

Por pura sorte, o time com o melhor recorde na Liga Americana também está escolhendo o nº 1 geral no draft da Major League Baseball de domingo em Fort Worth, Texas. O Cleveland Guardians entrou na loteria do draft em dezembro com uma chance de 2% na primeira escolha e saiu com sete meses para decidir quem escolheria.

Eles ainda não declararam suas intenções e, entre os avaliadores, não há unanimidade sobre quem merece ir primeiro. Travis Bazzana, do Oregon State, e Charlie Condon, da Georgia, são os dois melhores jogadores consensuais, mas os Guardians poderiam potencialmente renunciar a eles por uma rota alternativa.

Se a ideia de escolher qualquer um que não seja o nome principal do seu quadro de recrutamento não faz sentido, bem, é compreensível. Aqui está o que você precisa saber sobre por que o recrutamento de beisebol funciona de forma diferente de qualquer outro esporte e como ele pode criar caos este ano.

Então, os melhores jogadores nem sempre vão para o topo do draft? Por quê?

O draft da MLB é diferente de qualquer outra grande liga esportiva profissional em seu desembolso de talentos amadores. A liga atribui um valor em dólar a cada escolha nas primeiras 10 rodadas. Esses valores são somados para constituir o pool de bônus de cada equipe. E a partir daí, cada equipe pode gastar esse dinheiro — e até 5% a mais, taxado em 75%, mas sem penalidade de escolha — como quiser.

Como isso funciona?

Jogadores como Bazzana e Condon podem não exigir o valor total do slot da escolha nº 1, que é de $ 10.570.600. A escolha nº 1 do ano passado contribuiu com $ 9.721.000 para o pool de bônus do Pittsburgh Pirates, mas Paul Skenes assinou por $ 9,2 milhões

Por outro lado, um jogador como o shortstop JJ Wetherholt, da Virgínia Ocidental, poderia chegar à primeira posição geral por um acordo significativamente menor, o que refletiria onde ele poderia ser selecionado de outra forma, e então Cleveland poderia usar o dinheiro adicional do pool de bônus para convencer um jogador do ensino médio difícil de contratar a deixar de lado a faculdade mais tarde no draft.

Times que implementam a estratégia prometem ao jogador difícil de contratar um certo bônus de contratação. O jogador então informa aos outros times que ele não assinará a menos que um time cumpra esse bônus — o que poderia facilmente destruir seus próprios pools e impedi-los de colher talentos mais tarde no draft. O jogador então cai para uma escolha posterior, onde ele assina um acordo bem acima do slot.

Mesmo que o dinheiro do bônus seja economizado, ele deve ser sabiamente distribuído para justificar a jogada em primeiro lugar. Se uma equipe acaba com dinheiro não gasto, é uma falha de processo — e uma em que eles não são recompensados ​​com a capacidade de pegar esse dinheiro e aplicá-lo em outro lugar.

Para as equipes que escolhem o melhor, surge a pergunta fundamental: você prefere ter um candidato superlativo ou um excelente, além de alguns outros excelentes mais tarde?

Há quanto tempo essa estratégia existe e ela compensa?

O Houston Astros foi pioneiro nisso em 2012, o primeiro ano de slots. Em vez de gastar a maior parte de seu bônus no jogador nº 1 da classe, Byron Buxton, eles escolheram Carlos Correa com a primeira escolha, pagaram a ele US$ 4,8 milhões do slot de US$ 7,2 milhões e usaram o dinheiro restante para flutuar o destro Lance McCullers Jr. para a 41ª escolha, onde o pegaram e pagaram US$ 2,5 milhões, quase o dobro do valor do slot, e então selecionaram o infielder Rio Ruiz na quarta rodada.

A estratégia tem sido usada o suficiente desde então para pelo menos validá-la como uma opção. Em 2016, o Philadelphia Phillies contratou Mickey Moniak por US$ 6,1 milhões, embora o valor do slot para a escolha geral nº 1 naquele draft excedesse US$ 9 milhões. Os Pirates fecharam um acordo com o catcher Henry Davis em 2021 e usaram o dinheiro extra para contratar três estudantes de ensino médio de alto nível — o canhoto Anthony Solometo, o outfielder Lonnie White e o destro Bubba Chandler, agora o principal prospecto em seu sistema, por pelo menos US$ 1,5 milhão cada.

A estratégia não é reservada para a escolha nº 1. No ano passado, o Detroit Tigers optou por escolher o colegial Max Clark com a terceira escolha geral em vez do outfielder Wyatt Langford. Detroit usou a economia para dar ao shortstop Kevin McGonigle mais de US$ 500.000 a mais que o slot com a 37ª escolha.

Clark e McGonigle são ambos os 50 melhores prospectos de todo o beisebol agora. Ao mesmo tempo, Langford ficaria muito bem em um time da liga principal que precisa de ataque. A resposta neste caso em particular não será conhecida por anos. Mas a ideia em si é sólida o suficiente para intrigar times todos os anos.

Por que isso acontece no beisebol e não em outros esportes?

Futebol, basquete e hóquei têm números de slot rígidos para suas escolhas de draft. Não importa quão boa seja a escolha geral nº 1 em qualquer ano; ele receberá um valor específico ordenado pelo acordo de negociação coletiva de cada liga.

O sistema do beisebol oferece margem de manobra e incentiva a criatividade. Embora seja contraintuitivo que o melhor jogador em um draft possa não ir para o time com a primeira escolha, o beisebol reconhece que, em um sistema sem limites, oferecer a um time uma escolha sobre como ele aborda seu draft é uma proposta valiosa — particularmente em anos em que não há uma escolha clara no topo do quadro de cada time.

Quem os Guardiões poderiam mirar nas próximas rodadas se eles optassem por economizar no topo?

Uma das razões pelas quais muitos executivos acreditam que Cleveland optará por Bazzana no final do dia é a classe relativamente fraca do ensino médio. Como os jogadores do ensino médio carregam significativamente mais alavancagem do que seus irmãos da faculdade — a mera ameaça de ir para a faculdade, bem como o dinheiro do nome, imagem e semelhança que agora podem receber lá — eles podem fazer tais exigências. Jogadores universitários, que normalmente saem para o recrutamento após suas temporadas juniores, podem sugerir que voltarão para a escola se não receberem o bônus desejado. Mas para quê? Os veteranos quase nunca assinam pelo melhor preço, e os times chamam os blefes dos jogadores universitários anualmente por causa disso.

Alguns nomes de fontes de olheiros acreditam que Cleveland poderia ir para as escolhas 36 e 48 com dinheiro extra economizado se optar por Wetherholt na primeira posição: o canhoto Kash Mayfield, os destros William Schmidt e Ryan Sloan, os shortstops Kellon Lindsey e Carter Johnson, e os outfielders Slade Caldwell e PJ Morlando.

O que isso significa para os times que escolheram Cleveland no draft?

Caos potencial. Este não é um subterfúgio de draft padrão, onde o time com a escolha nº 1 finge que talvez haja um enigma real sobre quem levar. Ninguém sabe quem vai para onde este ano porque os Guardians podem tomar vários caminhos — e todos eles têm um efeito demonstrável nas escolhas abaixo deles, começando com o Cincinnati Reds e o Colorado Rockies, que teriam que ajustar suas estratégias rapidamente enquanto correm para as escolhas nº 2 e nº 3, respectivamente.

Se a escolha for Bazzana, o draft pode acabar como esperado. Se não, ninguém sabe — e pode ser uma noite muito interessante no Cowtown Coliseum.