Draft da MLB de 2024: principais comparações da liga para Condon, Bazzana e mais

O draft da MLB de 2024 começa no domingo, e isso significa que seu time pode estar selecionando seu próximo superastro. Como os prospectos do draft de beisebol geralmente não são nomes conhecidos quando escolhidos, pedimos para a liga encontrar comparações de grandes ligas para jogadores que devem sair do tabuleiro no início da primeira rodada.

É importante ter em mente que os avaliadores que nos ajudaram a encontrar nossas comps enfatizaram que os jogadores da liga principal eram os tipo de jogador que cada candidato os lembrava, e não com base na capacidade projetada da liga principal.

De dois rebatedores de 2024 com jogos semelhantes a grandes rebatedores poderosos e alguns arremessadores que fizeram nosso painel destacar os atuais ases da MLB, aqui está uma olhada em como cinco cobiçadas escolhas do draft refletem estrelas da liga principal, do passado e do presente.

Charlie Condon, 3B, Geórgia

Melhor comparação: Richie Sexson

Também mencionado: Kris Bryant, Jayson Werth e Jorge Soler

Se você não consegue perceber pelas comparações, Condon é alto e magro com poder enorme. Alguns avaliadores forneceram avaliações mistas sobre seu atletismo, mas o consenso é que é decente para um prospecto de seu tamanho (1,98 m, 98 kg). Condon também mostrou que pode lidar com várias posições defensivamente enquanto joga na terceira base, primeira base e no campo externo para a Geórgia.

Assim como Kris Bryant, Condon ganhou o Prêmio Golden Spikes, rebatendo 37 home runs neste ano — o maior número em uma temporada de beisebol da Divisão I desde que o BBCOR (restituição do coeficiente bola-bat) entrou em vigor em 2011.

“Não estou convencido sobre qual posição ele joga no próximo nível”, disse um avaliador. “Corpo grande, bastão avançado. Poder. Ele também é um atleta muito bom. Você tem que ser para ir do canto OF para a terceira base.”

Jac Caglianone, 1B, Flórida

ESPN

Melhor comparação: Bryce Harper

Também mencionado: Matt Olson, Joey Gallo, Carlos González

Lembre-se de que isso é sobre quem cada prospecto lembra aos avaliadores — não necessariamente o nível de talento. Harper era um geracional quando foi o número 1 geral em 2010, e Caglianone não está nessa classe — embora um olheiro tenha resumido as semelhanças dizendo que o swing da estrela da Flórida é “tão violento quanto o de Bryce”. Caglianone produziu grande poder com esse swing, rebatendo 35 home runs pela Flórida este ano após acertar 33 em 2023.

Ele também brilhou no monte com os Gators, eliminando 83 em 73 innings nesta temporada. Ele poderia ser a próxima sensação bidirecional do beisebol?

“Eu poderia ver algumas equipes dando a ele essa chance agora que Shohei [Ohtani] abriu essa porta, mas na verdade estamos olhando para ele puramente como um rebatedor”, disse um avaliador. “É [the swing] isso é tão esteticamente agradável. É rápido, violento e salta logo de cara. É alto. E ele é um cara grande.”

A habilidade de Caglianone com o bastão na mão é o que o torna uma escolha certa entre os 10 primeiros neste draft. Ele ajudou a solidificar seu estoque este ano com uma mudança dramática em sua proporção de strikeout para walk. Depois de caminhar 17 vezes com 58 strikeouts em 2023, ele errou apenas 26 vezes enquanto pegou 58 passes livres nesta temporada. Ele também é mais talentoso atleticamente do que se poderia pensar para um arremessador/primeira base.

“Ele fez uma jogada no torneio SEC”, disse outro avaliador. “Foi em uma bola voadora do Triângulo das Bermudas. Ele montou em seu cavalo e correu para baixo. Ficamos todos chocados com o atletismo e a velocidade.”

Travis Bazzana, 2B, Estado do Oregon

ESPN

Melhor comparação: Perseguição Utley

Também mencionado: Jake Cronenworth, Joe Panik

Bazzana atingiu .407 para o Oregon State este ano e se colocou em posição de possivelmente se tornar o primeiro jogador nascido na Austrália a ser o número 1 geral no draft da MLB. Mas foi sua abordagem ao jogo que lembrou alguns de nossos avaliadores de um antigo grande jogador do Philadelphia Phillies.

“Os maneirismos e o quão agressivo ele é me lembram Chase Utley”, disse um executivo. “Ele não tem o calibre de defensor que Chase tinha, mas Bazzana melhorou muito na segunda base, mesmo desde o início desta temporada.”

Outro avaliador não concordou tanto com a comparação de Utley, indicando que Bazzana tem mais velocidade. Ele roubou 36 bases para o Oregon State na temporada passada, mas apenas 16 neste ano — mas talvez seja porque ele estava correndo muito mais em volta delas. Seu total de home runs saltou de 11 no ano passado para um recorde escolar de temporada única de 28 nesta temporada.

“Eu também adoro a maquiagem”, disse um olheiro. “Ele é um grinder.”

Chase Burns, RHP, Wake Forest

ESPN

Melhor comparação: Dylan Cessar

Também mencionado: Hunter Greene, Corbin Burnes, Tyler Glasnow, Walker Buehler, Bobby Miller

Os avaliadores estavam por todo lugar com comparações para Burns, mas o tema era consistente: um craque em potencial da MLB com arremessos fortes.

Burns tem muitas das coisas que os avaliadores procuram em um titular da liga principal, desde seu corpo de 1,90 m e 95 kg até sua combinação de bola rápida/slider de alta octanagem. Um olheiro resumiu: “Ele tem o tamanho de Hunter Greene com o arsenal de arremessos de Dylan Cease e Bobby Miller.”

Burns foi transferido do Tennessee para Wake Forest em sua terceira temporada e levou seu jogo a outro nível com os Demon Deacons, eliminando 191 rebatedores em 100 entradas e teve um desempenho de 16 eliminações contra um time de Clemson com 37-10 em maio, o que deixou a indústria agitada.

“Um braço poderoso com grande potencial”, disse um avaliador.

Hagen Smith, LHP, Arkansas

ESPN

Melhor comparação: Carlos Rodon

Também mencionado: Chris Sale, Josh Hader, Robbie Ray e Blake Snell

Smith permitiu apenas 41 rebatidas enquanto acumulava incríveis 161 strikeouts em 84 innings para Arkansas este ano. Isso é quase dois strikeouts por inning enquanto permitia apenas um hit a cada dois frames. Nunca Smith foi melhor do que durante uma performance de 17 strikeouts contra Oregon State — uma saída que incluiu três strikeouts do potencial No. 1 escolha geral Travis Bazzana. Não é de se admirar que o canhoto esteja no topo de muitos quadros de recrutamento.

“A entrega é única”, disse um avaliador. “Algumas pessoas fazem paralelos com Chris Sale, mas não vejo essa conexão porque o slider de Sale tem mais movimento. Ele é mais um híbrido entre Sale e Carlos Rodon.”

Outro avaliador comparou o slider de Smith ao de Rodon quando o titular do New York Yankees foi selecionado em 3º lugar geral, vindo do North Carolina State, em 2014. Mas essa oferta não é o único arremesso que deixou os olheiros animados.

“É também uma bola rápida e elétrica”, disse um olheiro.