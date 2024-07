Dressel e Manuel emocionam no retorno à natação olímpica

PARIS — O RUGIDO DA MULTIDÃO começou assim que as mãos de Caeleb Dressel espirraram na água.

O atleta de 27 anos tinha acabado de mergulhar na piscina da La Defense Arena para a etapa âncora do revezamento 4x100m livre masculino com uma vantagem de quase dois segundos sobre o resto do grupo, e o grande contingente de fãs americanos no prédio podia sentir o que estava acontecendo. Era o último evento da primeira noite de natação nos Jogos Olímpicos de 2024, e por 47,53 segundos emocionantes, todos os olhos estavam em Dressel na Raia 6.

Conforme ele se aproximava do muro, todos os seus três companheiros de equipe — Jack Alexy, Chris Guiliano e Hunter Armstrong — circularam em volta do bloco de largada. Eles se curvaram com as mãos nos joelhos, olhos focados em Dressel, e fizeram o que podiam para levá-lo até o final.

Quando ele tocou a parede, eles também rugiram e levantaram os braços em triunfo. Da piscina, Dressel acenou com o braço para a multidão, encorajando ainda mais barulho. Os fãs obedeceram e Dressel pareceu absorver tudo.

Foi um longo caminho até sua oitava medalha de ouro, mas de repente tudo pareceu valer a pena.

O sábado marcou o retorno à glória para Dressel, e ele não foi o único veterano da equipe de natação americana para quem isso foi verdade. Simone Manuel, também de 27 anos, ancorou a equipe feminina em seu tempo mais rápido no revezamento 4x100m livre, momentos antes da corrida masculina, e seu heroísmo tardio segurou a China para garantir a medalha de prata. (A Austrália levou para casa o ouro e estabeleceu um recorde olímpico.)

Tanto Dressel quanto Manuel passaram um longo tempo fora da piscina nos três anos desde os Jogos de Tóquio, e nenhum deles tinha certeza se retornariam às Olimpíadas, muito menos ao pódio. Mas ambos provaram a si mesmos, aos seus companheiros de equipe e ao mundo exatamente do que eram capazes — e todas as lutas tornaram o momento ainda mais doce.

“É bom estar de volta aqui”, disse Manuel após a corrida. “Eu não sabia se algum dia voltaria a ter um desempenho neste nível. Então, só de ter o momento de círculo completo de estar neste revezamento novamente de 2021 até agora, mas apenas em um lugar mais feliz e saudável, eu acho que é realmente especial.”

DEPOIS DE SUA REVELAÇÃO em Tóquio, no qual ganhou cinco medalhas de ouro, Dressel consolidou seu status como o melhor nadador masculino do mundo. Mas em junho de 2022, depois de já ter ganho duas medalhas de ouro no campeonato mundial em Budapeste, ele se retirou abruptamente do encontro devido a um problema médico não especificado.

Embora ele nunca tenha explicado o motivo, ele passou os oito meses seguintes longe da piscina e dos holofotes públicos, priorizando sua saúde mental. Ele começou a praticar novamente em fevereiro de 2023 e voltou a competir no verão passado no campeonato nacional. Lá, ele explicou aos repórteres que se afastar era simplesmente algo que ele tinha que fazer.

“A maneira mais fácil de dizer é que meu corpo contava pontos”, disse Dressel. “Havia muitas coisas que eu empurrei para baixo e todas vieram fervendo, então eu realmente não tinha escolha.”

Mas o sucesso não foi imediato quando ele voltou e ele não conseguiu se classificar para a equipe dos EUA para o campeonato mundial de 2023. Ele não se deixou intimidar pelo contratempo e continuou a treinar no Gator Swim Club em Gainesville, Flórida, e se esforçou.

As lutas de Manuel, a primeira mulher negra a ganhar uma medalha de ouro individual na natação olímpica na história, começaram antes de Tóquio. Após uma performance de quatro medalhas no Rio em 2016, ela lutou para entrar no time em 2021 e ganhou apenas uma medalha — um bronze por seu papel no time de estilo livre 4x100m — durante os Jogos. Um diagnóstico de síndrome de overtraining a impediu de toda atividade física pelos sete meses seguintes após voltar para casa.

“Provavelmente são os meses mais chatos da minha vida”, Manuel disse à The Associated Press em junho. “Passei muito tempo falando sobre meus sentimentos, o que aconteceu, processando o que aconteceu, porque acho que quando você está nisso, você está meio que em modo de sobrevivência. Eu realmente precisava processar e chegar a um acordo com tudo.”

Quando ela voltou a treinar em 2022, ela se mudou da Califórnia para o Arizona e começou a trabalhar com Bob Bowman, o ex-técnico de Michael Phelps, na Arizona State. Ela deu a ele o crédito por ajudá-la a redescobrir seu amor pelo esporte novamente.

Manuel e seus companheiros de equipe conquistaram a prata no revezamento 4×100 metros livre. JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images

Dressel e Manuel começaram a mostrar sinais de suas antigas proezas no início deste ano em competições, mas poucos sabiam o que esperar de ambos nas eliminatórias olímpicas no mês passado. No entanto, ambos foram triunfantes, cada um vencendo os 50m livre e se classificando para a equipe de revezamento 4x100m livre. Dressel também venceu os 100m borboleta. Nenhum deles conseguiu esconder suas emoções sobre fazer outra equipe olímpica.

“Significa tudo para mim”, disse Manuel entre lágrimas após reservar seu ingresso como parte da equipe de revezamento. “É um milagre que eu consiga ficar de pé aqui e correr novamente. As pessoas próximas a mim sabem a jornada que foi para chegar aqui.”

Suas companheiras de equipe americanas também encontraram motivação em suas histórias. Gretchen Walsh, que ganhou a prata com Manuel no sábado, a chamou de “verdadeira inspiração” nas provas, e disse que o que Manuel passou colocou as coisas em perspectiva para ela.

Armstrong, que nadou a terceira etapa do revezamento masculino, disse que saber que Dressel seria o próximo o ajudou a ter uma performance dominante. “Eu sabia que tinha que dar tudo o que tinha a Caeleb, então fiquei feliz por ter conseguido fazer meu trabalho”, disse Armstrong mais tarde.

Por longos períodos, Dressel e Manuel questionaram sua capacidade de retornar ao auge do esporte, mas não deixaram dúvidas no sábado. Apesar de passarem menos de dois minutos no total na piscina na qualificação e na final, foi tempo suficiente para fazer todo o seu trabalho duro valer a pena e para as dúvidas desaparecerem. Manuel não conseguia parar de sorrir enquanto saía da piscina e os fãs gritavam seu nome em admiração. O sorriso não pareceu desaparecer até muito depois que ela saiu do pódio.

Momentos depois, Dressel estava no mesmo pódio — embora na posição central — e ele também tinha um sorriso parecido estampado no rosto. Mas todas as emoções pareceram vir à tona quando ele se reuniu com sua esposa, Meghan, e seu filho de 6 meses, August, que estava assistindo das arquibancadas. Ele não tentou impedir que as lágrimas rolassem pelo seu rosto.

“Meu filho poder me ver ganhar uma medalha de ouro é tudo”, disse Dressel a Melissa Stark na transmissão da NBC.