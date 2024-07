Drew Dober mostra as consequências do corte horrível que interrompeu a luta do UFC Denver

Mesmo na derrota, é difícil tirar o sorriso do rosto de Drew Dober.

Apesar de um resultado decepcionante após um corte absolutamente horrível aberto sobre seu olho direito que forçou o árbitro a interromper sua luta contra Jean Silva no UFC Denver, Dober ainda conseguiu manter as coisas positivas após ser costurado nos bastidores. O veterano peso-leve exibiu as consequências do corte que lhe custou a luta enquanto divulgava uma declaração sobre a derrota no Instagram.

“É uma honra poder entrar lá e mostrar meu coração e determinação”, disse Dober. “Obrigado, Denver, e o UFC por esses momentos e oportunidades. Não há vergonha no fracasso. Apenas uma oportunidade de me tornar um homem melhor.”

Como de costume, Dober partiu em busca do melhor resultado possível, travando uma batalha com Silva do primeiro ao último segundo da luta.

Houve mais do que alguns momentos que mostraram a incrível durabilidade de Dober enquanto ele absorvia alguns golpes punitivos do brasileiro. Com apenas alguns segundos restantes no segundo round, Silva desarmou uma cotovelada giratória perversa que atingiu Dober e o deixou com as pernas bambas, mas a buzina soou antes que o brasileiro pudesse potencialmente tirar vantagem do dano causado.

Naquela época, Dober já estava lidando com o corte acima do olho, que veio de uma cotovelada anterior de Silva. Foi só no terceiro round, quando Silva conectou mais uma cotovelada que abriu completamente Dober, que o árbitro Herb Dean foi forçado a pausar a disputa.

O médico que estava no ringue levou apenas uma fração de segundo para olhar o ferimento aberto e determinar que não era seguro para Dober continuar, então a luta foi interrompida.

Ainda assim, foi um esforço valente de Dober, que veio para dar um show como sempre faz.

Embora certamente não tenha sido o resultado que ele queria, Dober deixou Denver com US$ 50.000 extras após ganhar o prêmio de Luta da Noite pela quarta vez em sua carreira no UFC.