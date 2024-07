Dricus du Plessis e Israel Adesanya se enfrentam em um primeiro confronto acalorado antes do UFC 305

A tensão estava alta durante o primeiro confronto entre Dricus du Plessis e Israel Adesanya desde que a luta pelo campeonato foi anunciada.

Du Plessis defenderá seu título recém-conquistado contra o antigo campeão no evento principal do UFC 305 em 17 de agosto na RAC Arena em Perth, Austrália Ocidental. Os rivais acirrados participaram da coletiva de imprensa de venda do evento na terça-feira, e depois de responder a perguntas da mídia, du Plessis e Adesanya ficaram cara a cara, e foi bem intenso.

Confira abaixo o primeiro confronto entre os headliners.

Du Plessis e Adesnaya se enfrentaram uma vez antes de seguir a vitória do primeiro sobre Robert Whittaker no UFC 290 há pouco menos de um ano, plantando sementes para um confronto no final do ano. Du Plessis não enfrentou Adesanya pelo título no UFC 293 em setembro passado, mas Sean Strickland o fez e conseguiu uma grande virada para capturar o título em uma vitória por decisão desequilibrada.

Quatro meses depois, du Plessis se tornou campeão após vencer Strickland por decisão dividida no evento principal do UFC 297, conquistando sua nona vitória consecutiva no processo.

“The Last Stylebender” retornará ao octógono pela primeira vez desde a derrota para Strickland, encerrando o maior período de inatividade de sua carreira profissional.