Dricus du Plessis para Israel Adesanya: ‘Estou feliz que você tenha começado a jogar golfe porque esse é o seu esporte de aposentadoria’

Israel Adesanya acrescentou um novo hobby durante sua pausa nas competições, e o campeão dos médios Dricus du Plessis acredita que, após o UFC 305, isso será algo que seu rival fará muito mais no futuro.

Du Plessis e Adesanya dividiram o palco durante a coletiva de imprensa de pré-venda do UFC 305, em Perth, Austrália, antes da luta principal do campeonato em 17 de agosto na RAC Arena.

Adesanya, um bicampeão dos médios, retorna à ação pela primeira vez desde que perdeu o título para Sean Strickland no UFC 293 em setembro passado. Em seu tempo livre, “The Last Stylebender” disse que começou a jogar golfe, e embora as coisas estivessem surpreendentemente calmas entre ele e du Plessis, houve um momento acalorado entre os dois.

“Para mim, não há tensão de mim”, disse du Plessis. “Eu entro no octógono e faço meu trabalho, faço meus negócios. Você pode ser o maior babaca do mundo, você pode ser o cara mais legal do mundo, eu vou lá para te matar — e espero que você esteja fazendo o mesmo comigo, porque, do contrário, não vai ser uma boa noite para você.

“E quanto a desacreditar, eu nunca desacreditei ninguém. [I’m] afirmando fatos. Onde eu resido? Qual é meu código postal? Onde eu treino, onde eu moro? Onde eu nasci? Na África do Sul. Ainda estou lá, ainda estou treinando, e ganhei esse cinturão da África do Sul. Não viajei para nenhum outro lugar. Essa foi a única coisa que eu declarei. Então, nunca desacreditei ninguém, e, francamente, eu realmente não me importo com o quanto isso o irritou. Eu não me importo.”

“Eu realmente não dou a mínima para onde ele veio, mas vou mostrar quem ele é”, respondeu Adesanya.

“Seja lá o que isso signifique”, disse du Plessis a Adesanya. “Estou feliz que você tenha começado a jogar golfe, porque esse é seu esporte de aposentadoria. Posso entender que você tenha começado a jogar golfe.”

Du Plessis está pronto para fazer sua primeira defesa de título após vencer Strickland por decisão dividida no UFC 297 em janeiro.