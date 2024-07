Driver irql_less_or_not_equal Azul no Windows 10/11

Principais conclusões O erro “Driver irql_less_or_not_equal” no Windows 10/11 é um erro de tela azul frequentemente causado por drivers desatualizados, arquivos de sistema corrompidos, problemas de RAM, software conflitante ou malware/vírus. Ele pode fazer com que seu PC reinicie automaticamente ou falhe ao iniciar.

Para corrigir esse erro, você pode tentar atualizar drivers, executar varreduras SFC e DISM, desinstalar software problemático, verificar a RAM com o Diagnóstico de Memória do Windows e examinar a integridade do armazenamento. Além disso, faça uma varredura em busca de vírus, atualize o Windows e considere executar uma restauração do sistema.

Se o problema persistir, verifique se há superaquecimento monitorando a velocidade do ventilador e a temperatura da CPU, fechando aplicativos desnecessários, limpando as aberturas, revertendo qualquer overclock da CPU e garantindo o fluxo de ar adequado. Se essas etapas não

Preso com o erro Driver irql_less_or_not_equal no Windows 10? Este é um erro de tela azul comumente enfrentado por usuários do Windows 10 e está relacionado a drivers. Se você encontrar este erro de tela azul durante a inicialização ou em meio ao seu uso, então provavelmente algo está errado com seus drivers.

Devido a esse erro, seu PC pode reiniciar automaticamente, ou até mesmo falhar ao iniciar em alguns casos. Se você estiver enfrentando esse problema, então provavelmente é devido a um conflito com os drivers de rede, arquivos de sistema corrompidos, problemas com RAM, software conflitante ou malware/vírus.

Então o que fazer agora? Aqui está um guia para ajudar você a consertar Driver irql_less_or_not_equal Blue no Windows 10.

Corrigir Driver irql_less_or_not_equal Blue no Windows 10

Frustrado com o erro BSOD ‘Driver irql_less_or_not_equal’ no seu sistema? Abaixo estão algumas etapas de solução de problemas que você pode tentar para corrigir esse problema:

1. Atualizar Driver

Driver traz à tona a funcionalidade do hardware do seu sistema. Todo o hardware requer drivers para funcionar corretamente. Mesmo se você tiver os drivers instalados no seu sistema, eles devem ser atualizados para a versão mais recente.

Não atualizar os drivers pode causar problemas como travamentos do sistema, problemas de hardware ou até mesmo erros BSOD. Se você estiver enfrentando o erro Driver irql_less_or_not_equal no Windows 10, provavelmente os drivers do seu sistema estão desatualizados. Você pode seguir este guia para atualizar drivers no Windows 10.

2. Execute a verificação SFC

Arquivos de sistema corrompidos podem ser problemáticos e podem frequentemente ser a razão por trás de tais erros. Os arquivos de sistema podem ser corrompidos devido a vários motivos, como instalação de software pirata, atualização do Windows interrompida, falha do sistema devido à energia desatualizada, etc.

O Windows tem uma ferramenta de reparo de arquivo interna, ou seja, o System File Checker ou SFC. Você pode usar o SFC para escanear seu sistema em busca de arquivos corrompidos e repará-los. Veja como fazer isso:-

aperte o janelas digite sua palavra-chave.

Agora, digite CMD no menu Iniciar. Selecione Prompt de comando e clique em Executar como administrador .

Você verá um prompt do UAC na tela; clique em Sim para continuar em frente.

Execute o SFC executando o seguinte comando:

Aguarde a conclusão da verificação e reinicie o PC.

3. Execute a verificação do DISM

DISM é outra ferramenta interna que pode ser usada para reparar arquivos de sistema corrompidos. DISM é mais avançado que SFC, pois pode reparar arquivos de sistema corrompidos a partir da imagem do sistema.

O DISM pode ser usado quando o SFC não corrige o problema. Abaixo estão as etapas para executar a varredura do DISM-

Lançar Caixa de diálogo Executar pressionando o Windows + R atalho de teclado.

Agora, digite CMD e pressione Ctrl + Shift + Enter para executar o Prompt de Comando como administrador.

No prompt do UAC, clique em Sim opção.

Depois disso, execute os seguintes comandos um após o outro para executar o DISM- DISM /Online /Imagem de limpeza /CheckHealth



DISM /Online /Imagem de limpeza /ScanHealth



DISM /Online /Imagem de limpeza /Restaurar saúde



Após executar o último comando, feche a janela do Prompt de Comando e reinicie o seu PC.

4. Desinstale o software que causa problemas

Às vezes, softwares de terceiros podem entrar em conflito com os processos em segundo plano e você pode enfrentar o erro Driver irql_less_or_not_equal Blue no Windows 10. Se você começou a enfrentar esse problema depois de instalar algum software de terceiros no seu sistema, provavelmente desinstalá-lo deve resolver o problema.

Clique no Ícone de início na barra de tarefas e procure por Ao controle Painel . Imprensa Digitar para iniciar o Painel de Controle.

Agora, clique em Desinstalar um programa

Procure o software que você instalou recentemente e clique em Desinstalar

Agora, siga as instruções na tela para desinstalar o programa.

5. Execute o Diagnóstico de Memória do Windows

RAM defeituosa também pode causar Driver irql_less_or_not_equal Blue no Windows 10. Você pode simplesmente verificar se há RAM defeituosa usando o Diagnóstico de Memória do Windows. As etapas fornecidas abaixo devem orientá-lo com isso-

aperte o janelas tecla do seu teclado, digite Diagnostico de memoria do Windows, e pressione Digitar .

Depois disso, clique em Reinicie agora e verifique se há problemas (recomendado) opção.

Depois de fazer isso, seu PC deverá reiniciar e a ferramenta verificará se há problemas com a RAM.

6. Verifique a integridade do armazenamento

A integridade do armazenamento é um fator importante a ser verificado se você estiver enfrentando erros de BSOD no seu sistema. A integridade do armazenamento se deteriora ao longo do tempo com base em como você o usa.

Você pode usar a ferramenta de linha de comando WMIC para verificar a integridade do armazenamento e então decidir o que fazer em seguida.

Lançar Prompt de comando no seu PC.

No Prompt de comando execute o seguinte comando- wmic diskdrive obter status, modelo



Isso deve mostrar o modelo e o status do seu armazenamento.

Se o status da unidade for OK então a saúde do seu armazenamento está boa. Se o status disser o contrário, você terá que substituir seu armazenamento. Se estiver usando armazenamento híbrido (HDD + SSD), mova seu SO para o outro armazenamento.

7. Verificar vírus/malware

Vírus e malware podem infectar os arquivos do sistema e também podem causar esse problema. Isso geralmente acontece quando você baixa arquivos de uma fonte não confiável. Você pode simplesmente usar algum software antivírus de terceiros para escanear seu PC em busca de vírus.

Se você não usa nenhum software de terceiros, pode executar o Windows Security Scan-

aperte o janelas tecla no seu teclado e digite Segurança do Windows ; imprensa Digitar para lançá-lo.

Depois disso, clique em Proteção contra vírus e ameaças



Clique em Opções de digitalização

Selecione Verificação completa e então clique em Escaneie agora

8. Atualize o Windows Update

Muitas vezes, a versão mais antiga do Windows pode ter alguns problemas subjacentes que os desenvolvedores corrigem com a próxima atualização. Atualize seu Windows para a versão mais recente para evitar esses problemas.

aperte o Windows + I combinação de teclas para iniciar Configurações .

Clique em Atualização e Segurança

Clique no Verificar atualizações opção.

Instale todas as atualizações listadas pelo Windows.

9. Executar restauração do sistema

Alterações no Windows, como instalar a atualização recente, atualizar ou desinstalar alguns drivers e excluir alguns arquivos do sistema sem saber, podem frequentemente causar problemas. Nesse caso, a única maneira de reverter essas alterações é realizando uma restauração do sistema. Aqui está um guia sobre como usar Restauração do sistema Windows.

10. Superaquecimento

Se você ainda estiver preso com o problema, então provavelmente verifique se seu PC está superaquecendo. Para isso, basta olhar para os ventiladores. Se eles girarem em uma taxa mais rápida do que o normal, então provavelmente seu PC está superaquecendo.

Você pode seguir este guia para verifique a temperatura da CPU do seu PC. Se o seu PC estiver superaquecendo, aqui estão algumas coisas que você precisa fazer para resolver esse problema:

Feche aplicativos desnecessários do seu sistema.

Se você fez overclock da CPU pelo BIOS, desfaça-o.

Limpe as aberturas de ventilação do seu PC ou laptop. A poeira pode bloquear as aberturas, bloqueando o fluxo de ar, resultando, assim, em limitação da CPU.

Se você estiver usando um laptop, poderá usar uma almofada de resfriamento.

Ao usar um laptop, certifique-se de mantê-lo em uma superfície plana, como uma mesa, para evitar superaquecimento.

Certifique-se de manter seu PC em uma área aberta. Você não deve manter a CPU perto da parede, pois isso pode bloquear o fluxo de ar.

Verifique a pasta térmica. A pasta térmica deve ser substituída a cada 2 anos. Se você ainda não fez isso, isso também pode fazer com que seu PC superaqueça.

Conclusão

O guia acima deve ajudar você a resolver o Driver irql_less_or_not_equal Blue no Windows 10. Caso o problema ainda não tenha sido corrigido, provavelmente é algum hardware defeituoso que está causando esse problema. Leve seu sistema ao centro de serviço mais próximo e eles consertarão o problema.

LEIA TAMBÉM: