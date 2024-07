DT Christian Barmore dos Patriots fora por tempo indeterminado devido a coágulos sanguíneos

FOXBOROUGH, Massachusetts — O defensive tackle do New England Patriots, Christian Barmore, foi diagnosticado com coágulos sanguíneos no fim de semana e foi tratado no Mass General Brigham, anunciou a equipe.

Em um comunicado, a equipe disse que sua “principal preocupação neste momento é a saúde e o bem-estar de Christian”, mas ressaltou que não há um cronograma para seu retorno.

“Sabemos que Christian está recebendo cuidados tremendos e estamos ansiosos por sua recuperação completa”, disse a equipe em seu comunicado.

A agente de Barmore, Nicole Lynn, também agradeceu ao preparador físico dos Patriots, Jim Whalen, por “sua absoluta diligência e cuidado nos últimos dias”.

Christian Barmore, que assinou uma extensão de quatro anos com os Patriots no início desta offseason, está fora por tempo indeterminado após ser tratado no fim de semana por coágulos sanguíneos. AP Photo/Charles Krupa

No Instagram, mais tarde no domingo, Barmore escreveu: “Obrigado a todos pelo apoio, pensamentos e orações. Voltarei em breve.”

Em 2019, o veterano pivô dos Patriots, David Andrews, perdeu a temporada após ser diagnosticado com coágulos sanguíneos nos pulmões. Ele voltou a jogar em 2020. Andrews, 32, entra em sua 10ª temporada com o time este ano.

Barmore, que completou 25 anos no domingo, está entrando em sua quarta temporada com os Patriots após ser selecionado na segunda rodada do draft da NFL de 2021, vindo do Alabama.

Em abril, os Patriots assinaram com ele uma extensão de contrato de quatro anos com um valor máximo de US$ 92 milhões, incluindo US$ 41,8 milhões em dinheiro garantido.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Como o contrato reflete, os Patriots veem Barmore, de 1,95 m e 145 kg, como uma estrela em ascensão. Nativo da Filadélfia, Barmore jogou em 44 jogos da temporada regular (11 como titular), totalizando 133 tackles, 12,5 sacks e 9 passes desviados.

Barmore vem de uma temporada na qual liderou os Patriots com 8,5 sacks e totalizou 13 tackles com perdas, enquanto ele estava se tornando um jogador de linha completo que ganhou a confiança dos treinadores para parar a corrida e apressar o passador.

Ele deve começar ao lado do veterano de oito anos Davon Godchaux nesta temporada.

Com a ausência de Barmore, os Patriots agora verão quem surge de um grupo que inclui os veteranos Armon Watts e Daniel Ekuale e os jogadores mais jovens Jeremiah Pharms Jr., Sam Roberts, Trysten Hill e Josiah Bronson.