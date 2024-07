Durant perde final de exibição, mas permanecerá no time dos EUA

LONDRES — O cronograma de Kevin Durant para jogar pelo Time EUA continua sendo adiado enquanto ele se recupera de uma distensão na panturrilha direita. Mas ele certamente estará na lista olímpica quando for definida no final desta semana.

O técnico de basquete dos EUA, Steve Kerr, se encontrou com Durant na segunda-feira e foi tomada a decisão de mantê-lo fora do jogo de exibição final contra a Alemanha. Os americanos venceram por 92-88 para terminar sua lista pré-olímpica com 5-0.

Durant, que sofreu a lesão durante um treinamento em meados de junho e fez uma ressonância magnética quando se juntou à equipe dos EUA no início de julho, está sendo considerado paciente diariamente.

Kerr esperava que Durant jogasse em uma das partidas em Londres, mas disse que o novo plano é que ele treine com o time várias vezes quando chegar à França no final desta semana. Kerr disse que também quer que Durant tenha algum contato e passe por um treino antes de trazê-lo de volta, o que torna sua disponibilidade para a abertura da fase de grupos de domingo contra a Sérvia um pouco duvidosa.

A USA Basketball tem até sábado para finalizar a escalação, e Durant estará nela.

“Não há nenhuma ideia de substituir Kevin”, disse Kerr. “Eu esperava que ele jogasse aqui, mas não foi bem assim.”

Durant treinou na semana passada e aumentou seu nível de atividade no fim de semana, mas ainda não estava pronto na segunda-feira.

Durant disse categoricamente “não” quando perguntado na semana passada se seu histórico anterior de lesões na panturrilha — ele teve uma distensão na panturrilha esquerda pouco antes de sofrer uma lesão no tendão de Aquiles na mesma perna durante as Finais da NBA de 2019 — afetou sua abordagem para seu retorno dessa lesão.

Kerr era o técnico de Durant no Golden State Warriors naquela época. Kerr disse que sabe por essa experiência que Durant rotineiramente volta forte quando retorna de lesões.

“Quando ele perdeu tempo, ele voltou imediatamente — e ele é quem ele é”, disse Kerr. “Ele é um dos jogadores mais habilidosos de todos os tempos. Então, esperamos que ele volte logo, e acho que ele vai se encaixar perfeitamente.”