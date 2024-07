Dustin Poirier critica Michael Chandler: ‘Você não é um de nós’

Dustin Poirier ainda não resolveu sua briga com Michael Chandler.

Em 2022, Poirier sufocou Chandler na luta principal do UFC 281. Após sua vitória, Poirier atacou Chandler por ser “um filho da p*ta sujo” que cometeu várias faltas durante a luta, incluindo acusá-lo de fisgar peixes. Quase dois anos depois, essa animosidade ainda persiste.

Na semana passada, Poirier pulou nas redes sociais para provocar uma luta final e disparou tuítes para possíveis oponentes como Islam Makhachev e Conor McGregor. Chandler foi rápido em responder, dizendo a Poirier para se aposentar, o que realmente incomodou “The Diamond”.

“Não, obrigado” – aposentado…estamos bem. — Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) 2 de julho de 2024

“Quem diabos é ‘nós?!’” Poirier disse na quarta-feira em A hora do MMA. “Você só vem aqui, cara. Você não é um de nós. Você não é ‘nós’. Eu já estive aqui. ‘Nós somos bons’. Quem somos nós? Bem-vindo ao UFC, cara. Você tem uma vitória no UFC.

“Ele não é um de nós. Estou dando os primeiros passos no UFC desde janeiro de 2011, 2010. Ele acabou de chegar. Quem somos nós? Ele está falando pela divisão dos leves? Muscle Milk Mike precisa relaxar.”

A resposta de Chandler a Poirier vem enquanto o ex-campeão peso leve do Bellator está preso no limbo. Teoricamente, Chandler deve lutar contra McGregor depois que os dois serviram como treinadores em O ultimo lutadormas McGregor saiu da luta programada no UFC 303 com uma lesão no dedo do pé, o que significa que Chandler está esperando há quase dois anos por uma luta que pode nunca acontecer. E embora Poirier possa ter seus problemas com Chandler, ele pelo menos entende a posição difícil em que está.

“Ele está arriscando a chance de perder a luta se isso se materializar”, disse Poirier. “Mas se ele entrar lá e perder para outra pessoa, eles lhe darão aquela chance de Conor novamente? Se ele fizer outra luta, Conor seguirá em frente e fará uma luta diferente também?

“A recompensa de vencer Conor McGregor, financeiramente e apenas para sua carreira, vale a espera. Mas se você nunca a tiver, estará desperdiçando muitos anos e não será um jovem. Esses anos são muito importantes.

“Não sei como ele é. Tenho certeza de que ele tem pessoas inteligentes ao seu redor ajudando-o com seus negócios. Não sei como seu contrato é estruturado, mas se isso acontecer e ele fizer a coisa certa no backend, ele será pago e montará sua família. Mas se não acontecer, você está desperdiçando muitos anos e neste jogo nós envelhecemos rápido. Você sai por dois anos — e eu não sei quantos anos ele tem, 36? 37? Você sai por dois anos e volta, você pode parecer uma pessoa diferente. Mas só ele sabe.”

Poirier, é claro, teve uma trilogia memorável com McGregor, a luta final sendo a mais recente vez que McGregor competiu: quando ele quebrou a perna no UFC 264. Essas vitórias ajudaram a elevar “The Diamond” a uma das maiores estrelas do UFC e a preparar sua família para a vida financeiramente. Mas olhando para trás, Poirier diz que ele não teria ficado por tanto tempo quanto Chandler para esta luta.

“Eu não acho. Não dois anos”, disse Poirier. “Eu teria que estar na posição. É difícil dizer [how long I’d have waited]. Depois de lutar com ele pela segunda vez em Abu Dhabi e depois da forma como meu contrato foi estruturado, eu teria esperado, provavelmente — provavelmente um ano.”

Poirier competiu mais recentemente no UFC 302, perdendo sua chance pelo título dos leves contra Islam Makhachev. Após a luta, Poirier deu a entender que iria se aposentar, mas parece não estar decidido a nada no momento.