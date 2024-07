Dustin Poirier espera que Mike Tyson vs. Jake Paul seja cancelado: ‘O cara tem 60 anos’

Dustin Poirier não estará torcendo entusiasticamente pelo retorno de Mike Tyson ao ringue.

Se dependesse de Poirier, Tyson não estaria nem perto de sua próxima luta de boxe em 15 de novembro com Jake Paul, um evento altamente promovido que será transmitido ao vivo pela Netflix do AT&T Stadium em Arlington, Texas. Tyson e Paul deveriam lutar em 20 de julho, mas a luta foi adiada depois que problemas de saúde interferiram na preparação de Tyson, de 58 anos, para a luta.

Poirier não entende por que a luta não foi cancelada imediatamente.

“Eu não queria que isso acontecesse”, disse Poirier recentemente em A hora do MMA. “O cara tem 60 anos. Eu não queria que isso acontecesse. E espero que não aconteça. Não quero ver Tyson sair por aí e se machucar. Ele tem 60 anos e está lutando contra um cara jovem que é atlético e tem dinheiro para colocar as melhores pessoas ao seu redor e construir um acampamento. Ele é perigoso. Não tenho nada contra [Paul]. Eu fui ao [Tyron] Madeira [fight].”

Em 11 lutas de boxe profissional, Paul acumulou um recorde de 10-1 enquanto chamava muita atenção no mundo dos esportes de combate. Paul, 27, deixou de ser uma estrela do YouTube e influenciador de mídia social para se tornar um boxeador profissional em 2020 e rapidamente fez seu nome escolhendo oponentes com nomes notáveis ​​e pouca experiência em boxe. Após um nocaute viral do tricampeão de enterradas da NBA Nate Robinson, Paul derrotou o destaque aposentado do MMA Ben Askren e os ex-campeões do UFC Tyron Woodley e Anderson Silva.

Paul venceu quatro lutas seguidas, incluindo um nocaute no sexto round sobre a estrela do BKFC Mike Perry, no sábado, na Amalie Arena, em Tampa, Flórida.

Poirier está de olho no cenário de lutas sem luvas, tanto no MMA quanto no boxe, e está disposto a entrar no ringue sem luvas se o preço for justo.

“Eu penso [bare-knuckle MMA is] uma forma mais pura de lutar”, disse Poirier. “Acho que estrangulamentos serão mais fáceis, grappling será mais fácil sem luvas. Eu teria que ser pago. Você vai ser cortado 100 por cento, não importa como você lute defensivamente, você provavelmente vai cortar.

“Já fui a alguns pessoalmente e assistir e estar lá perto do ringue são duas coisas diferentes. É brutal de perto. Você pode ouvir os nós dos dedos batendo no crânio, é nojento.”

Em sua luta mais recente, Poirier foi derrotado pelo campeão peso leve Islam Makhachev no UFC 302 em junho passado. Foi a terceira vez que Poirier lutou pelo título indiscutível e, desde a derrota, o lutador de 35 anos discutiu a possibilidade de aposentadoria, embora não tenha dado nenhuma indicação definitiva de que não lutará novamente.

Poirier, como muitos de seus colegas veteranos, certamente consideraria uma mudança para o boxe se a oportunidade surgisse.

“Eu adoraria [box]”, disse Poirier. “Isso seria divertido e emocionante. … Apenas uma mudança de ritmo, um campo de treinamento diferente, apenas algo diferente. Eu faço MMA há um tempo. Eu ainda amo os campos de treinamento e amo lutar, mas para ir puramente para o boxe, todo o campo de treinamento seria muito menos desgastante para o meu corpo. Sem luta livre, sem jiu-jitsu, corrida, natação, isso é divertido.

“Eu lutaria contra o Nate [Diaz]. … Eu preferiria [fight] Nate no boxe, eu acho.”