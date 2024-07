Dustin Poirier ‘não pode deixar este esporte perdendo’, confirma lista de possíveis próximos adversários

Dustin Poirier tem uma lista de nomes.

No UFC 302, Poirier não conseguiu se tornar campeão dos leves, perdendo por finalização no quinto round para Islam Makhachev. Após a luta, Poirier sugeriu que poderia ter sido sua luta final no MMA, mas nas últimas semanas, “The Diamond” voltou atrás, dizendo que ainda sente vontade de competir. E agora parece quase uma conclusão precipitada que Poirier voltará ao octógono pelo menos mais uma vez.

“A mudança precisa ser interna para qual é a motivação para lutar”, disse Poirier a Jon Anik e Kenny Florian no Anik e Florian podcast. “Porque se não é sobre o título mundial, por que estou lutando? E depois da luta contra o Islam, quando voltei para casa, pensei: ‘Talvez seja isso?’ Algumas semanas se passaram, as lesões começaram a doer cada vez menos após a luta, e eu pensei: ‘Tenho que fazer isso de novo.’ Nunca perdi duas seguidas. Não posso deixar esse esporte com uma derrota.

“Mas, ao mesmo tempo, quero estar 100 por cento nisso se for fazer de novo, porque não quero desrespeitar o esporte. Eu honro essas coisas. Eu faço. Só quero fazer direito, levantar a mão e sair nos meus termos com uma vitória. Mas isso não é garantia. Eu poderia voltar lá e alguém poderia me dar uma surra. É isso.”

O maior nome ligado a um possível retorno de Poirier é Nate Diaz. Poirier e Diaz têm uma longa história juntos, e com Diaz sugerindo recentemente que ele pode retornar ao UFC, o confronto faria sentido para a promoção. No entanto, Poirier está cético de que isso vai acontecer.

“A questão com Diaz é — estou em contato com o UFC nos bastidores sobre meus próximos movimentos o tempo todo”, disse Poirier. “Falamos quando quero lutar novamente, quão ruins são meus ferimentos, coisas assim. E a última vez que mencionei o nome dele, eles não queriam falar sobre ele, eles não queriam fazer negócios. Muitos fãs não sabem, nos bastidores ele é uma luta tão grande para lidar que acho que eles simplesmente não querem mais fazer isso.

“Mas se isso acontecesse, se isso fosse algo que fosse uma realidade, eu 100 por cento aceitaria a luta agora mesmo, assinaria um contrato hoje. E Nate sabe disso porque eu já fiz isso algumas vezes.”

Então, se Diaz não é provável, quem poderia ser o possível oponente de aposentadoria de Poirier?

Acontece que existem algumas opções.

Anik listou uma série de possíveis confrontos para o ex-campeão interino dos leves, e Poirier confirmou que sua próxima (e provavelmente última) luta será com alguém dessa lista.

“Você acredita que seu próximo oponente sairá desse grupo de nomes?”, perguntou Anik. “Nate Diaz, Conor McGregor, Alexander Volkanovski, Justin Gaethje, Max Holloway, Charles Oliveira e Colby Covington.”

“100 por cento,” Poirier respondeu. “… Com certeza. Se eu lutar de novo e quando eu lutar de novo, será definitivamente um desses caras que você acabou de dizer.”