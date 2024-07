Dustin Poirier provoca ‘última dança’ e critica ‘vagabundo’ Conor McGregor

Embora Dustin Poirier não tenha tomado uma decisão oficial sobre a aposentadoria, ele agora está plantando sementes de entusiasmo para, talvez, uma última caminhada até o octógono.

Na luta principal do UFC 302, em junho, Poirier foi finalizado pelo campeão dos leves, Islam Makhachev, no quinto round, no que era mais do que provável sua última chance de conquistar o ouro indiscutível do UFC. Após a derrota, Poirier disse a Joe Rogan que aquela poderia ter sido sua última luta, mas não se comprometeu de uma forma ou de outra.

No domingo, Poirier começou a twittar sobre vários tópicos diferentes, incluindo algumas provocações para mais uma luta.

A Última Dança. Deixe-os saber – O Diamante (@DustinPoirier) 1 de julho de 2024

O lutador de 36 anos também tinha muito mais a dizer, incluindo seguir o exemplo do rival de três lutas Conor McGregor e disparar alguns golpes contra o homem que Poirier parou em lutas consecutivas em 2021.

“Ei [Conor McGregor]”Foi tão bom que fiz isso duas vezes, seu vagabundo”, escreveu Poirier.

Quanto a quem ele poderia enfrentar dentro do octógono caso decidisse competir novamente, Poirier informou ao seu oponente mais recente que se sua esperada defesa do título contra Arman Tsarukyan não for adiante, Poirier estará pronto para uma revanche.

“Se Arman não pode lutar, vamos de novo”, disse Poirier a Makhachev.