Dustin Poirier relembra pedido de liberação do UFC em 2019

Dustin Poirier está nos últimos dias de sua lendária carreira no UFC, uma jornada que poderia ter terminado anos atrás.

É difícil imaginar “The Diamond” competindo por uma promoção diferente daquela que ele chama de lar nos últimos 13 anos, mas esse é exatamente o cenário que Poirier contemplou em 2019. Poirier está há muito tempo entre os lutadores mais populares do UFC, o que também levou a complicações na mesa de negociação.

De acordo com Poirier, o lado comercial do MMA nunca foi fácil, e isso significava considerar opções fora do UFC antigamente.

“Tive que lutar e reagir com tudo o que consegui do UFC”, disse Poirier em A hora do MMA. “Tem sido uma zona de guerra nos bastidores, cada contrato, cada luta.”

Questionado sobre qual foi a maior dificuldade de negociação da qual se lembra, Poirier disse que pediu uma liberação antes de finalmente conseguir uma luta com Max Holloway pelo título interino dos leves no UFC 236.

“Provavelmente quando eu estava pedindo para ser liberado, antes de lutar contra Max em 2019 em Atlanta”, disse Poirier. “Não me lembro exatamente, mas eles estavam oferecendo lutas que eu não queria. Não sei exatamente, mas eu estava pedindo para ser liberado naquela época. Acabei conseguindo a luta contra Max, então deu certo.

“Sim [I was unhappy]e as pessoas que me ofereciam, onde estava meu contrato. Não me lembro exatamente, mas foi o mais perto que cheguei de ser [done].”

Poirier confirmou que teria ido embora se a oportunidade não tivesse aparecido, mas ele estava grato por ter tomado a decisão de ficar quando a luta contra Holloway foi marcada. Os dois continuaram a entregar um clássico de cinco rounds e Poirier derrotou Holloway por decisão unânime para finalmente reivindicar um cinturão do UFC.

Embora Poirier não tenha conseguido unificar os títulos contra Khabib Nurmagomedov em sua próxima luta, ele continuou a escalar oponentes importantes, incluindo uma série recente de duas lutas com o antigo oponente Conor McGregor, uma luta pelo título BMF com Justin Gaethje e disputas pelo título dos leves contra Charles Oliveira e Islam Makhachev.

No meio de tudo isso, Poirier voltou a ser manchete por uma disputa com o UFC, dessa vez por causa de uma falha de comunicação sobre sua luta com Benoit Saint Denis no UFC 299. Poirier rejeitou publicamente o anúncio da luta, afirmando em termos claros que os contratos ainda não haviam sido assinados, mas eventualmente as canetas foram colocadas no papel.

Não foi um processo fácil.

“Nós lutamos nisso também”, disse Poirier. “[Saint Denis]… Eu estava realmente fora da luta. Cancelei o voo da minha esposa, tivemos que remarcar tudo. Eu estava indo para casa. Eu estava saindo da Flórida. Esperei muito tempo. Eu já estava no acampamento. Eu voei para fora. Eu estava no acampamento algumas semanas na época e simplesmente chegou ao auge. Eu estava tipo, hoje é o dia.”

“Nós lutamos”, disse Poirier, recusando-se a elaborar mais. “Os contratos foram assinados e nós lutamos.”