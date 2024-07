Dustin Poirier zomba da desistência de Conor McGregor no UFC 303: ‘Cara, um dedinho do pé?’

A rivalidade entre Dustin Poirier e Conor McGregor continua.

No UFC 303, McGregor deveria fazer seu tão esperado retorno ao octógono em uma luta principal de cinco rounds contra Michael Chandler. No entanto, duas semanas antes do evento, McGregor se retirou do card, citando um dedo mindinho quebrado. O motivo de McGregor para se retirar da luta recebeu muitas críticas, e enquanto o ex-inimigo Dustin Poirier quer dar a “Notorious” o benefício da dúvida, ele concorda com os críticos.

“Cara, um dedo mindinho?” Poirier disse em A hora do MMA. “Eu lutei com muitas lesões. Como Conor disse, ele lutou com muitas lesões, eu lutei com muitas lesões ao longo dos anos, mas um dedo mindinho não parece ser um motivo para desistir de uma luta. Mas também, dando a ele seu respeito, eu não sei a gravidade disso. Ele danificou os ligamentos, é o músculo do pé? Há muita coisa acontecendo dentro de um pé, há muitos ossos pequenos, então eu não sei. Se for apenas um dedo mindinho, acho que não é um motivo para desistir de uma luta.”

Poirier e McGregor têm uma longa história juntos. Eles se conheceram em 2014, quando McGregor nocauteou Poirier no UFC 178 no peso pena. Sete anos depois, os dois se reencontraram em uma categoria de peso no evento principal do UFC 257 e, dessa vez, Poirier foi quem nocauteou McGregor. Isso preparou uma luta trilogia no 264, onde Poirier venceu mais uma vez, dessa vez quando McGregor sofreu uma lesão devastadora na perna.

Enquanto Poirier e McGregor estavam em bons termos indo para a revanche, as coisas pioraram antes da terceira luta, em parte em torno de uma doação prometida para a caridade de Poirier. Então as coisas tomaram um rumo sombrio depois da luta quando McGregor atacou Poirier e sua família, até mesmo ameaçando matar Poirier e sua esposa. Mesmo depois do evento, McGregor continuou a dobrar sua rivalidade com Poirier, e então dada a animosidade, “The Diamond” está preparado para refazer as coisas com McGregor, caso a oportunidade surja.

“Ele cruzou limites dos quais não há como voltar atrás”, disse Poirier.

“Eu quero dar uma surra nele. … Outro dia eu o vi dizer algo. Ele está tentando trazer isso à tona em mim. Ele quer que eu revide. Eu apenas sigo meu dia. … [But] é claro que eu quero dizer algo de volta e tentar arrumar uma briga com ele. Mas é o que é.”

McGregor ainda não lutou desde sua luta mais recente com Poirier em 2021. Poirier, por outro lado, recentemente ficou aquém em sua disputa pelo título dos leves, perdendo por finalização no quinto round para Islam Makhachev no UFC 302.