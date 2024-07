Dylan Cease, do Padres, não consegue rebatidas contra o Nationals

Dylan Cease lançou um jogo sem rebatidas na quinta-feira contra os Nationals, tornando-se o segundo arremessador na história dos Padres a conseguir o feito.

Cease completou o no-hitter no lineout de CJ Abrams para o campo direito. O arremessador destro deu três walks e eliminou nove em 114 arremessos, o recorde da temporada.

O único outro arremessador dos Padres a registrar um jogo sem rebatidas foi Joe Musgrove, que derrotou os Rangers em 9 de abril de 2021.

Cease permitiu apenas três corredores de base na quinta-feira; Lane Thomas caminhou com um eliminado no primeiro inning e foi pego roubando, então alcançou em outra caminhada no quarto, mas foi apagado no grounder de dupla eliminação de Jesse Winker. Abrams caminhou liderando o sétimo e ficou preso na segunda base.

Cease entrou com dois jogos completos em 144 partidas na liga principal, ambas sem sofrer pontos: uma partida de três rebatidas em sete entradas contra Detroit em 29 de abril de 2021, e uma partida de um rebatida em nove entradas contra Minnesota em 3 de setembro de 2022, quando Luis Arraez acertou uma rebatida simples para o centro-direito com duas eliminações na nona entrada.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.