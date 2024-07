Aepois do quinto treino de campo de treinamento na Missouri Western State University, Patrick Mahomes, o quarterback estrela do Kansas City Chiefs, deu uma atualização sobre os wide receivers de seu time. Ele tinha algumas coisas bem empolgantes a dizer sobre Hollywood Brown, Rashee Rice e Xavier Worthy.

Quando se trata de Hollywood marromMahomes ficou agradavelmente surpreso com a versatilidade do receptor.Ninguém me disse o quanto ele realmente consegue fazer no campo de futebol“, admitiu Mahomes. “Ele pode correr aquelas rotas intermediárias. Ele pode correr rotas realmente boas – e pode correr fundo. Não é como se ‘rápido’ fosse a única coisa que ele pode fazer.”

Esta é uma ótima notícia para os fãs dos Chiefs e um potencial pesadelo para seus oponentes. Mahomes até acredita que Brown ainda está melhorando como atleta, o que é bem impressionante.

Arroz Rasheeque liderou o time em jardas recebidas em 2023, também chamou a atenção de Mahomes. De acordo com o quarterback, Rice chegou ao acampamento em uma forma ainda melhor este ano. Mahomes ficou particularmente impressionado com a explosão de Rice ao pegar a bola no campo e sua habilidade de ganhar jardas rapidamente após pegar a bola por baixo.

Mahomes destaca vínculo de recebedores entre Rice e Brown

Mahomes mencionou que Rice e Brown têm treinado juntos e se incentivado para serem ótimos. Mahomes apreciou o papel de mentoria que Rice assumiu como wideout sênior. “Eles estão sempre juntos. Eles estão sempre trabalhando em rotas. Eles se empurram para serem ótimos“, disse Mahomes. Está claro que o vínculo entre esses jogadores os está ajudando a elevar seu jogo.

Quanto a Xavier Dignoa escolha da primeira rodada do time, Mahomes vê muito potencial no novato. Apesar de perder alguns dias de treino devido a uma infecção de garganta, Worthy já mostrou seu talento em campo. “Já dá pra ver o talento“, observou Mahomes. “Quero dizer, todos vocês viram a captura que se tornou viral.“Está claro que ele tem grandes esperanças em Worthy.

No geral, a atualização de Mahomes sobre os recebedores é cheia de otimismo e entusiasmo. Parece que os Chiefs têm um grupo forte de wideouts que não são apenas talentosos individualmente, mas também trabalham bem juntos como uma equipe. Com Mahomes liderando a carga, não é de se admirar que os fãs dos Chiefs tenham grandes expectativas para a próxima temporada.