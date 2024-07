EA College Football 25: Sanders lidera QBs no top 100 de jogadores

Primeiro foram filmagens de gameplay. Depois foi uma análise aprofundada do Dynasty Mode. E na quarta-feira, fãs de futebol americano universitário tiveram o último vislumbre dos bastidores do EA College Football 25, com os 100 melhores jogadores do jogo revelados.

Jogo. Mudadores. Aqui estão os 10 melhores jogadores em #CFB25 Veja nosso Top 100 🔗: https://t.co/hPGNnX5m2V foto.twitter.com/uyWDm7Pja1 — EASPORTSCollege (@EASPORTSCollege) 10 de julho de 2024

Michigan, Ohio State e Georgia lideram como os únicos times a ter vários jogadores classificados entre os 10 melhores. Ohio State lidera todos os times com oito jogadores entre os 100 melhores, com Georgia e Alabama (seis cada), assim como Michigan e Oregon (cinco cada) atrás.

Os quarterbacks não se saíram muito bem na lista, com apenas oito sinalizadores chegando ao top 100 — nenhum dos quais ficou no top 10. Running backs (14), cornerbacks (10) e wide receivers (nove) conquistaram mais posições na lista geral.

O quarterback mais bem classificado, Shedeur Sanders, do Colorado, ficou em 17º lugar, atrás de três recebedores, dois running backs e dois cornerbacks.

Falando em Sanders, o ranking destacou os dois membros da dupla de estrelas do Coach Prime. O Colorado colocou apenas dois jogadores no top 100, mas a classificação média da dupla Sanders/Travis Hunter dos Buffs chega a 11,5 — bem acima da próxima melhor média para um time com apenas dois jogadores no top 100 (Texas, 20).

A dupla Sanders/Hunter também é única, pois ambos os jogadores ficaram em primeiro lugar no ranking de suas respectivas posições — Sanders como o quarterback mais bem avaliado e Hunter como o wide receiver mais bem classificado.

O EA College Football 25 será lançado ao público em geral em 19 de julho.