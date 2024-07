Eddie Murphy se casa com Paige Butcher em casamento privado no Caribe

Eddie Murphy está oficialmente casado… se casando com seu parceiro de longa data Paige Açougueiro.

O ator e sua noiva se casaram em Anguila, no Caribe, na terça-feira … de acordo com Pessoas .

Fotos publicadas na People mostram a linda cerimônia… completa com trajes brancos resplandecentes para os noivos – seu vestido foi feito por Mira Zwillinger e seu terno por Brioni .

Eles começaram a namorar em 2012… então, essa cerimônia realmente apenas oficializa as coisas perante a lei – porque esses dois pombinhos são loucos um pelo outro há anos.

Murphy alimentou especulações sobre ter se casado com sua cara-metade no mês passado, quando se referiu a Paige como sua esposa duas vezes durante uma ampla conversa. New York Times entrevista. Claramente, eles não se casaram até esta semana – mas parece que o casamento estava na mente de EM.