Educação ambiental: projeto “Sede de Aprender” participa de ação com alunos da rede pública estadual

Com o objetivo de despertar as crianças para o cuidado com o meio ambiente, o Ministério Público de Alagoas participou de ação educativa com alunos da Escola Estadual Eduardo Almeida, em Maceió, na última sexta-feira, 26 de julho, dia em que se comemora o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais. A iniciativa faz parte do projeto “Sede de Aprender”.

“Todos os órgãos que compõem o CIEA, que é o Comitê Interinstitucional de Educação Ambiental, participaram dessa atividade, junto com os alunos e professores, fornecendo mudas de plantas e materiais informativos sobre proteção ambiental”, afirmou o promotor de Justiça Kleber Valadares.

Fiscalização

Além desse momento de conscientização, foi realizada fiscalização na unidade escolar para verificar se ela está em devido funcionamento. Na ocasião, foram feitas vistorias na infraestrutura da escola, na qualidade da água, armazenamento e qualidade da merenda, entre outros aspectos.

“Os técnicos do TCE fizeram um levantamento sobre a merenda escolar, recomendando inclusive a substituição do fornecimento de biscoito e suco por alimentos com maior valor nutritivo. Também verificamos a necessidade de obras para cobrir a quadra de esportes”, informou o promotor Kleber.

Participaram da ação MPAL, Semarh, Seduc, IPMA, IMA, BPA, TCE, Casal, Cesmac, Sala Verde, Biota, UFAL, Setur e Sesau.

