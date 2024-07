Edwin Castro, vencedor da Powerball de US$ 2 bilhões, mostra sua namorada modelo

Edwin CastroEle é um bastardo sortudo – ele não apenas ganhou uma tonelada de dinheiro, mas agora tornou público sua namorada gostosa… e parece que acabou de ganhar outro jackpot!

O vencedor da Powerball de US$ 2 bilhões foi a um evento de Giorgio Armani em Malibu com seu novo aperto Payten Vicenteque é modelo / poetisa … fotos que ela compartilhou com seus quase 125 mil seguidores no Instagram.

Confira as fotos… os dois estão sorrindo de orelha a orelha enquanto estão sentados na famosa Soho House da cidade – ambos tão felizes que é como se tivessem ganhado na loteria do amor.

Outra foto capturou um momento comovente entre o casal… com Edwin apoiando a mão no joelho dela enquanto os dois estavam juntos no carro – nada grita um no outro como um pequeno PDA casual!

Não é a primeira vez que os dois foram vistos… fotógrafos tiraram fotos dos dois em Nobu, em Los Angeles, no início deste mês – e eles teriam sido vistos novamente juntos na manhã seguinte,

Embora Edwin tenha se afastado um pouco da vida pública desde que ganhou o prêmio de US$ 2 bilhões em 2022 – excluindo todas as suas contas de mídia social – Payten está vivendo sua vida em voz alta nas redes sociais… postando fotos com estrelas como Flavor Flav, Kanye West, Diplo e Cedric Gervais em clubes elegantes.

A vida de Castro mudou muito desde que ganhou muito dinheiro… o cara comprou uma mansão de US$ 47 milhões em Hollywood Hills, uma frota de carros caros e muito mais depois disso.