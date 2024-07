“Ela literalmente arrancou os cílios com um soco”: profissionais reagem à impressionante vitória de Rose Namajunas no UFC Denver sobre Tracy Cortez

Rose Namajunas ainda é uma das melhores do mundo.

Duas vezes campeã em 115 libras, Namajunas está parecendo cada vez mais confortável subindo uma divisão no peso mosca, já que ela marcou outra vitória no evento principal para fechar o UFC Denver. Namajunas entregou à promissora candidata Tracy Cortez sua primeira derrota dentro do octógono, fazendo uma performance vintage que mostrou todas as facetas de seu jogo completo.

Cortez foi abalado no começo da luta e parecia que os socos de Namajunas arrancaram um conjunto de cílios postiços que Cortez estava usando. Como esperado, a Twittersphere foi rápida em pular esse detalhe, com Alan Jouban se maravilhando que Namajunas “literalmente socou o cílio dela!”

A partir daí, a situação não melhorou muito para Cortez, já que Namajunas controlou a ação por 25 minutos, embora tenha mostrado seu espírito de luta nos rounds finais para evitar ser eliminada nas lutas.

Veja abaixo as reações nas redes sociais ao evento principal do UFC Denver.

Ela literalmente arrancou os próprios cílios com um soco! -Alan Jouban (@AlanJouban) 14 de julho de 2024

Rose parece Mayweather ali, com sua visão e movimento. #UFCDenver -Alan Jouban (@AlanJouban) 14 de julho de 2024

Grande luta. Rose vence com um rally tardio de Cortez. — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 14 de julho de 2024

O homem Rose ainda conseguiu, ela realmente gostou do que pensou que Cortez seria capaz de lutar contra ela — Terrance McKinney (@twrecks155) 14 de julho de 2024