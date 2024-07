“Ele andou muito bem”: profissionais reagem ao final controverso de Abdul Razak Alhassan x Cody Brundage em no-contest

Cody Brundage teve um dos anos mais estranhos da história recente e, na noite de sábado, outro capítulo foi adicionado a essa história.

Brundage competiu na abertura do card principal dos médios do UFC Denver contra o perigoso nocauteador Abdul Razak Alhassan, que tentou encerrar a luta cedo. Depois de bloquear uma queda de Brundage, Alhassan deu algumas cotoveladas fortes que machucaram gravemente seu oponente. Alhassan continuou acertando golpes e cotoveladas fortes, com vários golpes claramente atingindo Brundage na parte de trás da cabeça — o que o árbitro Dan Miragliotta alertou Alhassan.

Cerca de 15 segundos depois, Alhassan acertou outro tiro na parte de trás da cabeça e a ação foi interrompida. Brundage então levou os cinco minutos completos de recuperação antes que os médicos decidissem que ele não poderia mais continuar, resultando em uma luta sem resultado.

Foi a segunda vez em quatro lutas que golpes ilegais em Brundage levaram a uma luta ser interrompida precocemente. Além disso, as outras duas lutas de Brundage desde setembro foram no UFC 300 contra Bo Nickal, e sua vitória por nocaute slam contra Zachary Reese.

Após a luta, seus companheiros de UFC reagiram ao final abrupto.

Brundage está pedindo direção ao seu canto! Ele precisa decidir se quer continuar lutando ou não! Isso significaria uma disputa sem resultado se ele decidir não continuar — Dominick Cruz (@DominickCruz) 14 de julho de 2024

Quais são as chances de Brundage acabar em 2 brigas com cotoveladas ilegais na parte de trás da cabeça?? Loucura. — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 14 de julho de 2024

Ei, é melhor ele terminar a luta, ele andou muito bem quando ele disse, levante-se, não balance, nada, mano, smh — Terrance McKinney (@twrecks155) 14 de julho de 2024