Eliad Cohen Pool Shots para fazer você babar

O recurso Summer Hot Shots desta semana vem do lugar mais sortudo do planeta… onde a modelo e empreendedora Eliad Cohen abandonou suas roupas e vestiu o que parece ser o maiô mais resistente já feito para alguns HOT SHOTS sérios!

Quando Eliad não está testando a resistência à tração do náilon… este homem de 36 anos anda com amigos próximos como a estrela de ‘RHONY’ Erin Lichy e ‘RHOM’ querido Júlia Lemigovafaz sua própria linha de cuecas de banho minúsculas … e até faz música com um novo single “Enjoy The Silence” lançado agora!