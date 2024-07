Elogios surpreendentes de Shannen Doherty para Alyssa Milano antes da morte

Shannen Doherty parecia fazer as pazes com um inimigo de longa data Alyssa Milano antes de sua morte… enquanto ela elogiava surpreendentemente a atriz em seus últimos dias.

A atriz gravou um episódio para o podcast “House of Halliwell” com o co-ator de “Charmed” Holly Marie Pentes, que foi lançado em 14 de julho, um dia após a morte de Shannen. Durante o episódio, Shannen refletiu sobre ser atriz Lori Rom originalmente interpretando Phoebe Halliwell em um piloto não exibido de “Charmed” – com o papel mais tarde indo para Alyssa.