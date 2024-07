Elon Musk aceita desafio de luta do presidente venezuelano Nicolás Maduro

Você deveria assistir ao vídeo você mesmo… mas, no final das contas, Maduro está deixando claro: os EM só precisam indicar a hora e o local para a briga, e Maduro estará pronto para chutar o traseiro dele.

O bilionário da tecnologia disparou alguns tiros contra o presidente Maduro nos últimos dias… com Elon alegando que as recentes eleições na Venezuela que Maduro venceu foram roubadas e protestando contra as tendências esquerdistas de Maduro. Maduro é socialista, aliás.