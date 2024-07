Elon Musk doa US$ 45 milhões por mês para Trump Super PAC

Elon Musk está colocando seu dinheiro onde fala… injetando US$ 45 milhões por mês em um comitê de ação política que apoia Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024, de acordo com um novo relatório.

O WSJ identificou alguns dos outros doadores do PAC da América como gêmeos investidores em criptomoedas Cameron dar Tyler Winklevoss ex-embaixador dos EUA no Canadá Kelly Artesanal e seu marido Joe e capitalista de risco Joe Lonsdale .

Você deve se lembrar, Musk deu todo o seu apoio a Trump depois a tentativa de assassinato do candidato presidencial republicano em um comício na Pensilvânia no fim de semana.

Musk postou um clipe em sua plataforma de mídia social, X, que mostrava o momento em que Trump foi baleado por um jovem de 20 anos. Thomas Matthew Crooks com um rifle estilo AR-15 do telhado de um prédio no comício de sábado em Butler, PA.

Crooks foi morto a tiros no telhado, mas não antes de atirar em três espectadores, matando um e ferindo outros dois. O FBI está tentando determinar o motivo do ataque.

Antes do tiroteio, Musk não havia se comprometido com nenhum candidato nas eleições, mas sinalizou repetidamente sua insatisfação com as políticas do presumível candidato democrata e atual comandante-em-chefe, Joe Biden.