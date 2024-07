Em fotos: Trump ferido em tiroteio em comício na Pensilvânia

O ex-presidente Donald Trump ficou ferido em um tiroteio no sábado durante um comício de campanha em Butler, Pensilvânia.

O incidente está sendo investigado como uma tentativa de assassinato. Após o primeiro estouro de tiros, Trump caiu no chão, e agentes do Serviço Secreto correram para o palco para cercá-lo. Depois de vários momentos, Trump foi colocado de pé pelos agentes, e ele parecia estar chamando a multidão e podia ser visto levantando o punho enquanto era levado para um veículo fora do palco.

O Serviço Secreto disse mais tarde em uma declaração que Trump estava seguro. Trump disse em uma declaração da Truth Social que uma bala perfurou a parte superior de sua orelha direita.

O atirador foi morto pelo Serviço Secreto, disse a agência. Também disse que um participante do comício morreu e dois ficaram gravemente feridos. O FBI identificou o atirador como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, que morava em Bethel Park, Pensilvânia, cerca de 35 milhas ao sul do local do comício.

Uma fonte policial e um policial no local disseram à CNN que o atirador estava posicionado no telhado de um prédio do lado de fora do local do protesto.