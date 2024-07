Em imagens: O lendário comediante Bob Newhart

Bob Newhart, cuja gagueira, impassibilidade impassível o levou ao estrelato como comediante stand-up e mais tarde na televisão e no cinema, morreu na quinta-feira, de acordo com uma declaração de seu publicitário de longa data Jerry Digney. Ele tinha 94 anos.

Ao longo de cinco décadas, a popularidade de Newhart raramente diminuiu, seja como a estrela da gravação do álbum de comédia “The Button-Down Mind of Bob Newhart” (o primeiro álbum de comédia a ganhar o Grammy de álbum do ano), como protagonista de dois seriados de comédia de grande audiência ou como ator coadjuvante em filmes como “Catch-22”, “Cold Turkey” e “Elf”.

Ele continua mais conhecido pelos programas de televisão “The Bob Newhart Show” (1972-78) e “Newhart” (1982-90), ambos construídos em torno de sua persona como um homem razoável explorado por malucos.