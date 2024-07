Em Wimbledon, Emma Raducanu pode estar de volta ao ritmo — seu próprio ritmo

O SORRISO DE EMMA RADUCANU ainda não tinha desaparecido.

Ela estava a minutos de sua vitória dominante de 6-1, 6-2 na segunda rodada sobre Elise Mertens em Wimbledon e parecia estar aproveitando cada momento. Enquanto ela estava ao lado da quadra nº 1 para sua entrevista pós-jogo, Raducanu não conseguiu deixar de rir quando perguntada se a partida e sua recente sequência na grama marcaram o melhor tênis que ela jogou nos últimos anos.

Antes que ela tivesse a chance de falar, os fãs nas arquibancadas — quase todos de pé — aplaudiram alto. Ela se afastou e escutou por um momento antes de responder.

“Bem, todos os outros disseram sim, eu acho”, Raducanu finalmente disse com o sorriso estampado no rosto. “Sim, estou jogando um tênis muito bom e estou muito feliz com as melhorias que fiz. E eu sabia que todos os esforços e o trabalho duro que eu estava fazendo no ano, levariam a algo. E estou muito feliz por poder colher algumas das recompensas aqui em Wimbledon.”

Embora avançar para a terceira rodada possa não parecer motivo para comemoração, a vitória de quarta-feira marcou o melhor resultado de Raducanu em um major desde seu título de destaque no US Open em 2021. Lá, ela se tornou a primeira mulher britânica a vencer um Grand Slam desde Virginia Wade em 1977 — e uma superestrela da noite para o dia com apenas 18 anos. Mas desde sua inesperada corrida em Nova York, Raducanu ainda não ganhou outro título, em nenhum nível, e ela tem lutado contra o que pareceu uma série interminável de lesões.

Se ela estava nervosa sobre atuar em seu Slam em casa ou passar da barreira da Rodada de 64, ela não demonstrou isso contra Mertens, com uma performance clínica e quase impecável. E agora ela enfrentará a cabeça de chave nº 9 Maria Sakkari na sexta-feira com uma chance de igualar seu melhor resultado no All England Club.

“Vale a pena se animar por si mesma, sabendo que o nível está lá [and] para sua equipe saber que ela é absolutamente capaz de enfrentar uma oponente muito, muito experiente e montar uma partida como essa”, disse a tricampeã de Grand Slams e ex-número 1 do mundo Ashleigh Barty após comentar a partida para a BBC. “E eu acho que isso certamente envia uma mensagem ao vestiário para que eles saibam que ela está indo em seu próprio ritmo, mas ela certamente está de volta e pronta para causar danos em Grand Slams novamente.”

RADUCANU SABE O QUE as pessoas pensam dela. Quais são as expectativas. As críticas.

Ela já ouviu de tudo.

A mídia e os fãs britânicos têm seguido implacavelmente cada movimento dela dentro e fora da quadra. Sua forma física, seu fluxo constante de treinadores e seu amor pelo jogo foram questionados. Raducanu reconheceu que o nível de escrutínio “vem com o sucesso” — e disse que era melhor do que não ser falado — durante sua entrevista coletiva na segunda-feira, mas isso não torna as coisas mais fáceis, especialmente durante os períodos difíceis.

Raducanu perdeu boa parte da temporada de 2023 após cirurgias em ambos os pulsos e no tornozelo esquerdo, e sua classificação despencou. Ela estava fora do top 300 quando retornou em janeiro.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Ela usou sua classificação protegida e confiou em wild cards para entrar em eventos, jogando a maior parte da temporada em quadra dura. Então ela começou a temporada de saibro com uma corrida nas quartas de final em Stuttgart. Ela foi derrotada em sua partida da segunda rodada em Madri — mais tarde citando exaustão pelo resultado — e não recebeu um wild card para entrar no Aberto da França. Ela optou por não jogar no sorteio de qualificação.

Ela então retornou a Londres e voltou seu foco para a grama. A estratégia — intencional ou não — pareceu dar resultado.

Em Nottingham, seu primeiro torneio na superfície em quase dois anos, Raducanu chegou às semifinais antes de perder em um confronto acirrado de três sets com a compatriota britânica e atual campeã Katie Boulter. Na semana seguinte, após derrotar Sloane Stephens na primeira rodada em Eastbourne, Raducanu pareceu sutilmente reconhecer toda a conversa ao seu redor com uma mensagem contundente escrita na lente da câmera:

“Meu próprio ritmo.”

Mais tarde, a jovem de 21 anos explicou exatamente o que queria dizer.

“Eu diria que é só que vou fazer as coisas no meu próprio tempo, no meu próprio ritmo, e não tenho pressa de fazer nada”, disse Raducanu. “Tudo o que estou fazendo e tocando agora é para mim mesmo.

Emma Raducanu chocou a todos ao ganhar o título do US Open em 2021. JOHN G MABANGLO/EPA-EFE/Shutterstock

“Seja na programação do torneio, seja na quantidade de tempo que tiro para treinar em comparação com a competição, estou muito mais focado na minha própria pista e menos suscetível a opiniões externas. Estou gostando, fazendo tudo por mim mesmo e sendo independente aqui.”

Raducanu derrotou Jessica Pegula em sua próxima partida, marcando sua primeira vitória sobre uma jogadora top 10. Ela chegou às quartas de final antes de perder para a eventual campeã Daria Kasatkina. Quando chegou a Londres logo depois, ela estava cheia de confiança e ímpeto, mas se recusou a ter qualquer expectativa para si mesma. Em vez disso, ela disse que seu foco era simplesmente lutar por cada partida e não permitir que suas frustrações tomassem conta dela.

Originalmente programada para jogar contra a cabeça de chave nº 22 Ekaterina Alexandrova em sua partida de abertura na segunda-feira no All England Club, a preparação de Raducanu foi por água abaixo quando Alexandrova teve que desistir no último minuto devido a uma doença viral. Em vez disso, Raducanu enfrentou Renata Zarazua, uma perdedora sortuda, e precisou de um tiebreak para escapar do primeiro set antes de vencer por 7-6 (0), 6-3 diante de uma multidão lotada na quadra central. Raducanu chamou isso de uma vitória “feia”, mas estava claramente emocionada com isso e com a oportunidade de continuar jogando no torneio.

“Sinto apenas a alegria de estar no local, a alegria de fazer parte do burburinho. Estou realmente apenas me divertindo”, disse ela. “Acho que cada partida que ganho deve ser muito comemorada, porque sei o quão difícil é vencer, de conseguir. Acho que agora, tendo algumas vitórias no currículo, estou realmente apreciando cada uma delas porque sei o quão difícil é estar do outro lado disso.”

Essa mesma perspectiva ficou evidente após sua vitória sobre Mertens, enquanto ela aproveitava cada momento com a multidão.

SLOANE STEPHENS, O 2017 Vencedora do US Open, sabe como é competir em casa em um Grand Slam e ter o peso adicional de ser uma ex-campeã de Grand Slam. Ela foi simpática quando perguntada sobre Raducanu no começo desta semana.

“É muita pressão jogar seu slam em casa, independentemente, e então quando as pessoas têm uma tonelada de expectativas sobre você para realmente vencer e fornecer resultados, eu acho que é um pouco difícil”, disse Stephens. “Andy Murray venceu Wimbledon, ele venceu as Olimpíadas. Eu acho que é isso que as pessoas esperam dela, mas eu acho que ela precisa de um pouco de tempo, obviamente, como todo mundo precisa quando está desenvolvendo seu jogo. Sim, se Deus quiser, ela pode produzir os resultados que o povo inglês está procurando.”

Durante a primeira aparição de Raducanu no sorteio principal em Wimbledon em 2021, menos de dois meses antes do US Open, Raducanu teve seu primeiro gostinho do estrelato. Ela chegou relativamente desconhecida, classificada fora do top 300 e recebeu um wild card para jogar. Ela só havia jogado em um evento WTA. Mas a cada partida que ela jogou no All England Club, a cada vitória conquistada, ela ganhou mais fãs e melhor colocação na quadra com seu entusiasmo e jogo destemido. Sua terceira e quarta partidas foram na quadra nº 1 diante de multidões lotadas.

Raducanu, então com 18 anos, avançou para a quarta rodada em Wimbledon em 2021. Clive Brunskill/Getty Images

Com o hype em torno dela chegando ao auge, ela chegou à quarta rodada antes de finalmente se aposentar da partida contra Ajla Tomljanovic devido a doença e dificuldade para respirar. No ano seguinte, durante sua única outra aparição anterior em Wimbledon, Raducanu perdeu na segunda rodada.

Na quarta-feira, Raducanu retornou à quadra nº 1 pela primeira vez desde a partida das oitavas de final contra Tomljanovic. Mas, dessa vez, como uma das jogadoras britânicas mais conhecidas e reverenciadas. Foi um momento de círculo completo para ela.

“Eu simplesmente tenho memórias incríveis daquele tribunal”, disse Raducanu aos repórteres na quarta-feira. “Eu acho [the third-round] partida em particular, foi a primeira vez jogando em uma quadra daquele tamanho. A multidão, o ambiente, a sensação de adaptação no começo, de apenas jogar em uma quadra daquele tamanho. Só tenho boas lembranças daquela quadra.”

Principais notícias da semana de Tenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos melhores escritores.

• Uma troca que todos os 30 times da MLB deveriam fazer »

• Classificação dos talentos dos times da NFL com menos de 25 anos »

• Agência livre da NBA: vencedores, perdedores e mais »

Mais conteúdo ESPN+ »

Parece haver muitos desses momentos esta semana. Raducanu, que cresceu idolatrando Murray como a maioria dos jovens jogadores britânicos, terá a chance de jogar ao lado do ex-número 1 e bicampeão de Wimbledon em duplas mistas no que ele disse que será sua última aparição no torneio. Ela chamou isso de uma “oportunidade única na vida” e disse que precisava de “10 segundos” para concordar com a parceria.

“No final da minha vida, no final da minha carreira, quando eu tiver uns 70 anos, sei que terei aquela lembrança de jogar em Wimbledon com Andy Murray”, disse ela.

E na sexta-feira, Raducanu, que agora está fora do top 100 no ranking ao vivo, terá a chance de repetir a história ao enfrentar Sakkari em um major pela segunda vez. O primeiro encontro delas foi uma goleada impressionante de 6-1, 6-4 nas semifinais do US Open de 2021, mas Raducanu reconheceu que tudo estava diferente — das apostas às classificações atuais — desta vez. Ela parecia genuinamente animada com o desafio e a oportunidade de continuar, por si mesma e em seu próprio ritmo.

“Será um momento em que serei o azarão e poderei simplesmente aproveitar o jogo [front of] minha torcida local, [at my] “Home Slam”, disse Raducanu. “Sim, [I’ll] continue se divertindo e tentando ficar mais um dia.”