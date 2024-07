Eminem Disses Diddy, faz referência a Cassie Hotel Attack em novo álbum

Eminem fez questão de envergonhar Diddy em seu novo álbum, “Death of Slim Shady (Coup de Grâce)” – ele traz à tona as alegações de agressão sexual de Diddy em várias faixas!!!

Na sexta-feira, Em cumpriu sua promessa de ultrapassar os limites com seu 12º álbum com a música “Antichrist”, que zombeteiramente se pinta como o vilão do mundo.

“Mas quem mais é tão impiedoso, realmente espirituoso e grosseiro, horrível, medonho e insidioso quanto eu… ou cuspindo tão nojento? O próximo idiota que me perguntar será levar uma surra pior do que Diddy…”, parando antes de dizer Cássianome.

Um vídeo de 2016 mostra Sean “Diddy” Combs agredindo a então namorada Cassie Ventura em uma altercação que corresponde a algumas alegações em um processo agora resolvido https://t.co/fYUQ2z2MYN -CNN (@CNN) 17 de maio de 2024

Em então deu a entender que o ataque de Diddy foi o resultado de Cassie estar farta das supostas aberrações e zombou de Puff nos improvisos – “Mas na verdade (o quê?) / Ela provavelmente saiu correndo da sala com seu f ****** vibrador (Venha aqui)/ Ele tentou dar um chute nela, ela disse para relaxar (Não!!!)/ Agora coloque de volta na minha bunda e pegue a biqueira de aço… ewww 😱! !

Anúncio de serviço público: o “death of slim shady” é um álbum conceitual, portanto, se você ouvir músicas fora de ordem elas podem não fazer sentido. Aproveitar. -Marshall Mathers (@Eminem) 11 de julho de 2024

Eminem avisou aos fãs que eles deveriam ouvir as faixas em ordem… porque ele imediatamente dobrou a dica de Diddy com a próxima música, “Fuel”, com participação de Diddy. JID – apresenta muito mais cenas da agressão sexual de Diddy e Tupac Shakur acusações de assassinato.



Em faz rap na faixa, ‘Não teste como uma redação (Por quê?) / Porque como onde meus amigos estão no oeste, sim (Sim) / Podemos apenas dizer (O quê?) / Eu sou como um ‘RAPER (Sim) )/ Tenho tantos S-As (S-As) S-As (Huh)/ Espere, ele não apenas soletrou a palavra rapper e deixou um ‘P’ de fora, não é?/ (Sim!!!!) “



02/11/23

Ele então acusa Diddy de estar envolvido no assassinato de Pac em 1996… “RIP, descanse em paz, Biggie/E ‘Pac, vocês dois deveriam estar vivos/Sim, mas eu não estou tentando brigar com ele porque ele pode me atacar como Keefe D, pegue-o / E essa é a única maneira de você me matar (Nah) Não vou estar no ritmo, bobo (Sim)”, ele vomita.