Eminem diz que MGK dormiu com sua mãe em entrevista com AI Slim Shady

Eminem O novo álbum de “Death Of Slim Shady (Coup de Grâce)” fez questão de realizar um funeral para seu polêmico alter ego – sua nova entrevista gerada por IA serve como enterro, mas não antes de revelar alguns segredos de o túmulo!!!

Na terça-feira, a Complex lançou uma entrevista roteirizada de 14 minutos com Em e a versão loira mais jovem de si mesmo, criada pela empresa de IA, Metaphysics – a mesma empresa que impulsionou seu Vídeo “Houdin” .

A reunião representa o cenário hipotético de um Eminem maduro e envelhecido tentando argumentar com sua vida passada imprudente.

“Death Of Slim Shady (Coup de Grâce)” foi duro com sacos de pancadas familiares, como Caitlyn Jenner dar Cristóvão Reeve a caminho de outro No. 1 álbum, mas Eminem repreendeu AI Shady por tirar tantas fotos baratas – a discriminação não é mais legal na América!!!