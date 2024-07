Eminem faz referência fria a Alec Baldwin e à morte de Halyna Hutchins no novo álbum

Enquanto Eminem os fãs de estão comemorando o lançamento de seu 12º álbum, a família do cineasta assassinado “Rust” Halyna Hutchins provavelmente está furioso por ele fazer referência à morte dela.

A nona faixa de “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)” se chama “Fuel”, e ele fecha a música com um verso que leva o nome de Halyna, assim como Alex Baldwinque está atualmente em julgamento por atirar fatalmente em Halyna em 2021 no set de “Rust”.