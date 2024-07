Emma Navarro surpreende Coco Gauff em Wimbledon e chega às quartas de final

LONDRES — Coco Gauff nunca passou da quarta rodada em Wimbledon, e foi eliminada naquela fase novamente no domingo, por Emma Navarro por 6-4 e 6-3 no domingo em uma disputa totalmente americana.

A segunda cabeça de chave Gauff é a atual campeã do US Open, também foi vice-campeã do Aberto da França e chegou às semifinais do Aberto da Austrália.

E embora seu primeiro grande sucesso tenha ocorrido no All England Club, aos 15 anos, quando ela se tornou a mais jovem classificada na história do torneio e derrotou Venus Williams na primeira rodada a caminho da quarta, Gauff nunca melhorou esse resultado.

Ela também foi eliminada na quarta rodada em sua próxima aparição, em 2021, depois perdeu na terceira rodada em 2022 e na primeira rodada há um ano.

Navarro, 19º cabeça de chave, tem 23 anos e cresceu na Carolina do Sul e ganhou um título da NCAA pela Virgínia. Chegou às quartas de final de um torneio do Grand Slam pela primeira vez.

Gauff continuou cometendo erros no domingo e olhava para seu camarote na quadra central, onde um de seus dois treinadores, Brad Gilbert, frequentemente ficava com as mãos na cintura.