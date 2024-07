Encontro de Música Sacra será realizado nessa sexta em Penedo

A histórica cidade de Penedo receberá o Encontro de Música Sacra na sexta-feira, 26 de julho, às 19 horas, na Igreja Santa Maria dos Anjos, localizada no Convento Franciscano. Este evento reunirá músicos de toda a região para apresentações de música sacra, celebrando a tradição e a espiritualidade deste gênero musical.

Histórico dos Encontros de Música Sacra em Penedo

Nos últimos anos, Penedo tem se destacado na realização de eventos de música sacra. Em 2021, o encontro contou com a participação de diversos coros e solistas regionais, proporcionando um espetáculo emocionante para a comunidade local e visitantes. Em 2022, o evento voltou a ser realizado, mantendo a tradição e ampliando a participação de grupos musicais. Em 2023, o Encontro de Música Sacra fez parte das comemorações do aniversário de 387 anos de Penedo, com apresentações que destacaram a importância cultural e religiosa da música sacra na cidade​.

Serviço:

Evento: Encontro de Música Sacra

Encontro de Música Sacra Data: Sexta-feira, 26 de julho

Sexta-feira, 26 de julho Horário: 19 horas

19 horas Local: Igreja Santa Maria dos Anjos, Convento Franciscano, Penedo, AL

O evento é aberto ao público e busca proporcionar uma experiência cultural e espiritual enriquecedora através da música sacra. Não perca esta oportunidade de vivenciar uma noite de beleza musical e elevação espiritual.