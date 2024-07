Encontros de Noah Lyles com Coco Gauff com palavras de encorajamento

PARIS — Quando suas companheiras de tênis feminino começaram a desocupar a Vila Olímpica há alguns dias em busca de camas de hotel maiores e quartos mais confortáveis, Coco Gauff começou a perceber que estava prestes a se sentir sozinha.

No dia 2 dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, cafés da manhã e jantares solo já tinham se tornado a nova norma para a co-porta-bandeira da Equipe EUA. No refeitório na manhã de domingo, ela teve um encontro inesperado. O velocista americano Noah Lyles fez companhia a ela enquanto esperavam pela comida, oferecendo conselhos no momento em que ela mais precisava.

“Honestamente, isso me fez mudar de ideia. Ele pode ter me acordado”, disse Gauff à ESPN. “Ele é provavelmente o cara mais confiante que já conheci na minha vida, honestamente. Além de talvez Serena [Williams]. Então, essas duas são provavelmente as pessoas mais confiantes que exalam confiança.”

Embora Gauff entenda o talento que tem como segunda melhor tenista feminina do mundo, ela ainda está aprendendo a lidar com tudo o que envolve ter a mentalidade de uma atleta de elite de nível internacional.

“Alguém como ele dizendo ‘Você conseguiu’ e tudo isso… significa uma coisa quando vem do seu esporte”, disse Gauff. “Mas também significa uma coisa completamente diferente quando é outro esporte.”

Lyles, 27, disse que só queria que Gauff abraçasse totalmente sua grandeza quando o palco ficasse maior.

“Estávamos falando sobre quando você chega a momentos como esse, você já fez todo o trabalho de preparação e, no final do dia, você só precisa ser você”, Lyles disse à ESPN. “Eu sou o melhor em ser eu, e você é o melhor em ser você, então você não precisa se preocupar ou se estressar com nada disso.

“A melhor coisa que meu treinador pode dizer é ‘Você está pronto. Apenas vá ser Noah Lyles.’ E eu sou o melhor nisso.”

A estreia olímpica de Gauff começou bem. Depois de hastear a bandeira americana com o duas vezes medalhista de ouro olímpico de basquete LeBron James durante a cerimônia de abertura encharcada pela chuva, Gauff avançou para vitórias rápidas em duplas e simples após os dois primeiros dias dos Jogos.

Às vezes pode ser difícil lembrar, apesar de ser profissional desde os 15 anos, ela ainda está nos estágios iniciais de sua carreira.

“Nós estávamos falando sobre break-point por um tempo, e falamos sobre as diferentes mentalidades de como o mundo do tênis era comparado ao mundo do atletismo”, disse Lyles. “Estou feliz que ela tenha se inspirado tanto nisso.

“Eu simplesmente gostei de conversar com ela.”

Lyles disse que sua mãe e os pais de Gauff já se tornaram próximos e se comunicaram durante os Jogos.

Enquanto Gauff está fazendo sua estreia olímpica, este é o segundo Jogos de Lyles. Ele ganhou um bronze nos 200 metros nos Jogos de Tóquio de 2020.

“Ele está muito confiante em seu talento e [he said] que eu deveria ser também”, disse Gauff. “As pessoas meio que confundem isso com arrogância, mas não é. Ele respeita seus concorrentes, e se você respeita e acredita em si mesmo, isso é confiança, não arrogância.

“Ele provavelmente não acha que deixou cair algumas joias, mas eu com certeza estava pegando-as.”