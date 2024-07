Endrick substituirá Vini Jr. na escalação do Brasil para o confronto da Copa do Uruguai

O jovem Endrick, que vai para o Real Madrid, será titular pelo Brasil no lugar do suspenso Vinícius Júnior na partida das quartas de final da Copa América contra o Uruguai, confirmou o técnico Dorival Júnior.

“Perdemos um jogador importante, mas ganhamos outro jovem procurando uma oportunidade. Talvez seja a hora de Endrick brilhar”, disse Dorival a repórteres em uma entrevista coletiva na sexta-feira antes do jogo no Allegiant Stadium de Las Vegas.

Endrick, um atacante de 17 anos que em breve se juntará a Vinícius em Madri após uma passagem pelo Palmeiras, apareceu em todos os três jogos da fase de grupos da Copa, mas apenas como substituto.

“Endrick não é especificamente um ponto de referência estacionário do tipo número 9, que prefere fazer o pivô. Ele é um jogador que se movimenta pelo campo e faz essas corridas”, acrescentou Dorival.

Em um ataque sem Vinícius, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, os brasileiros tentarão evitar alguns dos problemas que levaram aos dois empates na fase de grupos.

“Espero que possamos continuar a encontrar o caminho para marcar gols”, disse Dorival. “O trabalho da equipe gira em torno de fornecer aos atacantes oportunidades para finalizar, invadir a área e atacar a última linha do adversário… Isso não será diferente.”

Endrick fará sua primeira partida como titular na Copa América nas quartas de final do Brasil contra o Uruguai. Foto de Buda Mendes/Getty Images

O técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, por sua vez, descartou a ideia de que a ausência de Vinícius alteraria sua estratégia para o jogo.

“Bom, eu pessoalmente não acredito que isso afete em nada. O Brasil é um país que tem muitos pontas, tanto de esquerda quanto de direita, atualmente jogando nos maiores times do mundo e atuando em um ótimo nível”, disse Bielsa em sua própria entrevista coletiva.

“Então, qualquer substituto que eles escolherem para substituir Vinícius não será facilmente neutralizado por nós.”

No início da semana, Dorival questionou a decisão de dar cartão amarelo a Vinicius no empate por 1 a 1 com a Colômbia, o que levou à sua suspensão.

”É uma situação que aconteceu no jogo”, disse ele. “No primeiro movimento, que foi acidental para mim, ele acabou pegando a primeira carta. Tudo o que aconteceu foi muito estranho.”

Mas, quando questionado na sexta-feira sobre o número de decisões controversas da arbitragem nesta Copa América, Bielsa descartou qualquer preocupação.

“[Referee] controvérsias nunca são saudáveis”, ele disse. “Árbitros têm um trabalho muito, muito, muito difícil.”

O Uruguai liderou o Grupo C graças aos nove pontos conquistados em três vitórias consecutivas, incluindo a mais recente sobre a seleção masculina dos Estados Unidos, enquanto o Brasil avança para a fase eliminatória após conquistar cinco pontos e ficar em segundo lugar, atrás da Colômbia, no Grupo D.

O vencedor em Las Vegas enfrentará o vencedor entre Colômbia e Panamá nas semifinais em 10 de julho.

Embora o Uruguai tenha mais troféus da Copa, com 15, o Brasil tem sido mais dominante na era moderna, com três dos seus nove títulos conquistados no século XXI.