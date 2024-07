Enquanto os republicanos se reúnem em Milwaukee, os meios de comunicação lutam para cobrir sua retórica

Milwaukee

As organizações de notícias estão sendo confrontadas esta semana com um desafio espinhoso.

Após o ex-presidente Donald Trump ter sobrevivido por pouco a uma tentativa horrível de assassinato, os executivos estão mais conscientes do que nunca sobre o ambiente político tenso em que estão operando. Mas os veículos de notícias também entendem que devem oferecer ao público uma cobertura clara e direta da Convenção Nacional Republicana.

Isso significa não ter medo de chamar Trump e o GOP por qualquer promoção de desinformação e/ou teorias da conspiração. Significa não legitimar e normalizar a natureza radical do partido. E significa ser direto sobre como alguns dos planos declarados de Trump iriam derrubar a democracia americana e distorcer os princípios fundamentais embutidos na estrutura do país.

Enfiar essa agulha certamente não será uma tarefa fácil, especialmente porque os aliados de Trump trabalham com os árbitros na mídia e tentam colocar qualquer discussão sobre as ameaças à democracia fora da Janela de Overton. Já na segunda-feira, essa estratégia estava em exibição na noite de abertura do RNC, com Donald Trump Jr. repreendendo um repórter da NBC News por ter a coragem de fazer perguntas duras — mas justo — perguntas sobre as propostas de imigração do Partido Republicano.

“Mesmo 48 horas depois, você não conseguiu esperar”, Trump Jr. exclamou, repreendendo o repórter. “Você não conseguiu esperar com suas mentiras e com suas bobagens. Então, saia daqui.”

Os canais de televisão aberta terão, talvez, o ato de equilíbrio mais difícil esta semana, dado que os olhos da nação estarão literalmente em sua programação. Eles cederão suas plataformas para atores de má-fé? Eles levarão os discursos de políticos e outros que eles sabem que estão mentindo para suas audiências? E se eles espalharem mentiras descaradas para milhões, quão agressivamente eles verificarão os fatos nos momentos imediatamente posteriores?

Ao longo deste ciclo de campanha, muitas organizações de notícias inexplicavelmente se recusaram a mostrar julgamento lúcido e reconhecer que o GOP foi desfigurado de seu antigo eu, tornando-se muito mais extremo em natureza ao longo dos anos. Este não é o Partido Republicano dos anos 1990. Mas alguns executivos de notícias parecem determinados a cobrir o partido como se fosse.

Dito isso, houve sinais promissores na noite de segunda-feira, com relação à cobertura da RNC. Os canais de notícias da televisão, em geral, exerceram cautela sobre quem eles transmitiam para as salas de estar e ofereceram aos espectadores um contexto importante sobre os palestrantes e o que eles estavam dizendo. A cobertura não foi isenta de falhas, mas mostrou que as organizações de notícias estavam fazendo o melhor que podiam para enfrentar o momento difícil no desafiador cenário ao vivo.

Considerando o que está em jogo no país, esperamos que uma cobertura responsável vença a semana, em vez do tipo que faz vista grossa para comportamentos antidemocráticos e extremistas.