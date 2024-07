Entre os Links: Alex Pereira entrega outro destaque no UFC 303, caos Lopes vs. Ige, Diaz vs. Masvidal 2

A ascensão de Alex Pereira no UFC pode ser sem precedentes para a promoção em seu 26º ano, e ele aumentou sua lenda com um nocaute brutal no segundo round sobre Jiri Prochazka no evento principal do UFC 303. Após sua segunda defesa de título do ano, Pereira deve permanecer nos 205, ou subir para os pesos pesados?

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, o painel recapitula a grande vitória de Pereira, se uma luta com Jon Jones pelo título dos pesos pesados ​​deve estar na mesa, ou se Pereira permanece em 205 para lutar contra Magomed Ankalaev. Além disso, os tópicos incluem o co-evento principal de última hora entre Diego Lopes e Dan Ige, outros destaques do card, Jorge Masvidal vs. Nate Diaz 2 no ringue de boxe neste sábado, e mais,

O apresentador Mike Heck modera a luta entre Jed Meshew e Eric Jackman, do MMA Fighting.

