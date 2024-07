Entre os Links: Edwards vs. Muhammad, reação à coletiva de imprensa do UFC 304

Neste sábado, Leon Edwards defende o título dos meio-médios do UFC contra Belal Muhammad no evento principal do UFC 304, enquanto Tom Aspinall coloca seu campeonato interino dos pesos pesados ​​em jogo pela primeira vez quando ele encontra Curtis Blaydes no evento co-principal. O que está em jogo para os quatro competidores, e é tudo ou nada para os desafiantes?

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, o painel discute as duas lutas de campeonato para o evento pay-per-view deste fim de semana em Manchester, se há mais chances de ouro do UFC para Muhammad e Blaydes se eles não forem vitoriosos, e o impacto das perdas de campeonato para Edwards e Aspinall. Além disso, os tópicos incluem King Green vs. Paddy Pimblett, Manel Kape vs. Muhammad Mokaev recebendo o tratamento preliminar antecipado, Jake Paul parando Mike Perry no último sábado em Tampa, a reação de Conor McGregor, Paul chamando Alex Pereira e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera a luta entre Jed Meshew do MMA Fighting e Brian Campbell do Morning Kombat.

