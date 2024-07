Entre os Links: Jake Paul vs. Mike Perry, processo de Nate Diaz, atualizações de Dana White sobre o UFC 306

Mike Perry finalmente tem sua chance de enfrentar Jake Paul no ringue de #boxe neste sábado em Tampa. Embora pareça que a estrela do BKFC esteja em uma ótima situação, o que acontece se ele vencer Paul — e quão ruim seria para a estrela do YouTube se ele perdesse?

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, o painel responde suas perguntas sobre o confronto Paul vs. Perry, os riscos envolvidos e se Paul está colocando a luta de Mike Tyson em risco. Além disso, os tópicos incluem Nate Diaz entrando com uma ação judicial contra a Fanmio decorrente de sua vitória no boxe sobre Jorge Masvidal, a vitória de Rose Namajunas contra Tracy Cortez no UFC Denver, Dana White fornecendo uma atualização sobre o UFC 306 e Conor McGregor vs. Michael Chandler, o evento do UFC deste fim de semana no APEX e muito mais.

Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, discutem esses tópicos e muito mais em uma edição especial de perguntas e respostas do programa.

