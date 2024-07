Enzo Fernández, da Argentina, pede desculpas por cantar cantos racistas após a vitória na Copa América

Estrela do futebol Enzo Fernández emitiu um mea culpa por cantar cantos racistas e homofóbicos com seus companheiros argentinos após a vitória na Copa América no fim de semana … escrevendo em um comunicado “não há absolutamente nenhuma desculpa” para o comportamento.

O meio-campista, que joga no Chelsea quando não está marcando minutos na seleção argentina, filmou a si mesmo e a outros em um ônibus cantando palavras grosseiras sobre a França depois de derrotar a Colômbia por 1 a 0 em Miami, no domingo.

Aqui está Enzo Fernandez e os jogadores argentinos comemorando a vitória da Copa América cantando aquele canto racista da França na Copa do Mundo de 2022 pic.twitter.com/pxoaX2MApE -GC (@ValverdeSZN) 15 de julho de 2024

Na filmagem, que Fernández postou em sua página do Instagram, é possível ver o jogador de futebol e vários outros com grandes sorrisos no rosto enquanto gritavam palavras de ódio.

O clipe, é claro, foi imediatamente recebido com reação negativa… e na noite de terça-feira, Fernández disse que sentia muito por suas ações.

“Quero pedir desculpas sinceras por um vídeo postado no meu canal do Instagram durante as comemorações da seleção”, disse ele. “A música contém linguagem altamente ofensiva e não há absolutamente nenhuma desculpa para essas palavras”.

Os cânticos foram popularizados em 2022 – quando alguns torcedores argentinos os direcionaram para os franceses após o confronto entre as duas equipes na final da Copa do Mundo.

Defesa francês Wesley Fofana, que na verdade joga com Fernández no Chelsea, criticou-o pelo vídeo… chamando-o de “racismo desinibido”. Um dos outros companheiros de equipe de Fernández, atacante francês Christopher Nkunkutambém repreendeu Fernández e os argentinos pela comemoração.

Da parte do Chelsea, o Chelsea escreveu em comunicado na manhã de quarta-feira que condena o comportamento de Fernández… e lançou “um procedimento disciplinar interno”.