Equipe dos EUA supera o Canadá em exibição para abrir preparação olímpica

LAS VEGAS — Para a USA Basketball, o caminho para as Olimpíadas de Paris começou com uma vitória.

Anthony Edwards marcou 13 pontos, Stephen Curry acrescentou 12 e os Estados Unidos abriram sua programação de preparação para os Jogos de Paris vencendo o Canadá por 86 a 72 na noite de quarta-feira.

Jrue Holiday marcou 11 pontos e Anthony Davis terminou com 10 pelos EUA, que têm mais quatro exibições antes de chegar à França.

RJ Barrett marcou 12 pontos para o Canadá, e Shai Gilgeous-Alexander e Dillon Brooks tiveram 10 cada.

O presidente Barack Obama estava no jogo, assim como muitos treinadores da NBA e dezenas de dignitários da USA Basketball na cidade para a celebração do 50º aniversário da federação. Entre eles: Jerry Colangelo, Mike Krzyzewski, Jim Boeheim, Dwyane Wade, Carmelo Anthony, Dawn Staley, Lisa Leslie, Teresa Edwards, Swin Cash, Lindsay Whalen e muitos outros.

O público total foi de 20.757, um recorde para qualquer jogo na T-Mobile Arena, informou a USA Basketball.

Arranque a frio

Os EUA estavam perdendo por 11-1 no meio do primeiro quarto, tendo perdido suas primeiras seis tentativas de arremesso. O resto do tempo: EUA 40, Canadá 22, e os americanos arremessaram 18 de 28 — 64,3% — nesse período. A liderança era de 41-33 no intervalo e os americanos a aumentaram para 69-54 indo para o quarto.

Era fácil ver onde os americanos, que estão juntos há menos de uma semana, ainda estão se entendendo; houve pelo menos quatro ocasiões em que passes simples acabaram na primeira fileira de assentos porque alguém achou que estava vindo um zigue-zague em vez de um zigue-zague.

Segunda unidade

A segunda unidade dos EUA — Anthony Davis, Bam Adebayo, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton e Jayson Tatum — foi particularmente impressionante. Cada um desses cinco jogadores teve um plus-minus de plus-10 ou melhor, significando que os EUA superaram o Canadá em pelo menos 10 pontos com eles em quadra.

E é assim que deve ser. Somente os americanos podem apresentar uma escalação de “jogadores reservas” nas Olimpíadas, todos eles sendo All-Stars. Esse quinteto tem 21 indicações combinadas para o All-Star, dois campeões da NBA em Davis e Tatum, e dois jogadores perenes do All-Defense em Davis e Adebayo. Claramente não é uma segunda unidade típica.

Ah, e lembre-se: os EUA não tinham Kevin Durant (distensão na panturrilha) e Derrick White (ainda não está no time) disponíveis na quarta-feira.

Para iniciantes

A primeira escalação titular do verão foi definida pelo técnico dos EUA, Steve Kerr: Stephen Curry, Jrue Holiday, Devin Booker, LeBron James e Joel Embiid.

Certamente pode mudar daqui para frente. Mas se o ano passado serve de indicação, é uma visão clara do pensamento de Kerr agora.

Kerr alertou no passado sobre não ler muito sobre escalações, especialmente do primeiro treino. Dito isso, os cinco primeiros que ele teve no primeiro jogo de exibição no verão passado indo para a Copa do Mundo — Mikal Bridges, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr., Brandon Ingram e Anthony Edwards — foram os titulares na abertura do torneio contra a Nova Zelândia.

Próximo

Os EUA jogam contra a Austrália em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, na segunda-feira.