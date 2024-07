Eric Trump diz que atirador ‘competente’ teria batido no pai e chateado com a segurança da criança

Eric Trump está furioso com as falhas de segurança que levaram à tentativa de assassinato de seu pai… e diz que um atirador competente não teria errado o alvo.

Donald TrumpO filho de John expandiu o encontro de seu pai com a morte em um entrevista com âncora do “CBS Evening News” Norah O’Donnell … dizendo que é difícil de acreditar Thomas Matthew Crooks era capaz de atirar no ex-presidente de perto.